رییس مرکز آمار ایران گفت: سرشماری امسال به صورت ثبتی مبنا برگزار می‌شود و داده‌های اداری را مبنا قرار می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، گودرزی گفت: در این سرشماری آنچه که در سامانه‌ها ثبت شده است مبنا قرار می‌گیرد و سرشماری به صورت خوداظهاری اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۷ دستگاه اجرایی؛ برای اجرای سرشماری با مرکز آمار ایران همکاری می‌کنند افزود: اجرای نمادین سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا از ابتدای آبان‌ماه آغاز خواهد شد

استاندار البرز هم گفت: تشکیل ستاد‌های سرشماری شهرستان‌ها؛ هماهنگی و همکاری لازم با مسئولان ستاد سرشماری و مرکز ملی آمار ایران؛ فراهم کردن امکانات لازم برای تبلیغ؛ اطلاع رسانی و برگزاری سرشماری و پیش بینی و تجهیز جایگاه‌هایی برای اجرای سرشماری اینترنتی از مصوبات این جلسه بود

در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان هم در خصوص مصوبات کارگروه زیربنایی توسعه روستایی؛ عشایری و شهری؛ مصوبات ستاد تالاب‌های استان؛ موضوع شهرک صنعتی البرز و طرح‌های متقاضی اخذ اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت شهرک‌های صنعتی بحث و تبادل نظر شد.