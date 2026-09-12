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سبحاناحمد ساسانی، ورزشکار جوان تایبادی در مسابقات کشوری کونگفو و هنرهای رزمی به عنوان قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: سبحاناحمد ساسانی، ورزشکار جوان اهل این خطه مرزی، در فینال مسابقات کشوری کونگفو و هنرهای رزمی که به میزبانی شهرستان لواسانات استان تهران برگزار شد، به مقام قهرمانی و نشان طلا دست یافت.
حسن شاهرخی افزود: این کونگفوکار تایبادی به عنوان نماینده خراسان رضوی در رده سنی بزرگسالان و وزن ۸۳ کیلوگرم مسابقات کشوری کونگفو و هنرهای رزمی به میدان رفت و با شکست حریفان، در سبک نیمهآزاد بر سکوی نخست ایستاد.
وی ادامه داد: در مرحله قبل، سبحاناحمد ساسانی در مسابقات کونگفو و هنرهای رزمی منطقه ۳ کشور با حضور نمایندگان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در مشهد، مقام اول این رقابتها را نیز کسب کرد و سپس به فینال مسابقات کشوری رسید.
وی بیان کرد: سبحاناحمد ساسانی با نمایش توانمندیها و شایستگیهای خود، اولین ورزشکار شهرستان تایباد است که در سطوح ملی ورزش کونگفو به عنوان قهرمانی دست مییابد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تایبادگفت: این کونگفوکار تایبادی با کسب مقام قهرمانی مسابقات کشوری، جواز حضور در مسابقات آسیایی کونگفو را به عنوان عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.
وی با اشاره به ظرفیت ورزشهای رزمی خاطرنشان کرد: شهرستان تایباد دارای استعدادهای فراوان در زمینههای مختلف کونگفو است و هدایت مربیان این ورزش در کنار تمرینات مستمر رزمیکاران، همچون سبحاناحمد ساسانی، میتواند باعث افتخارآفرینیهای بیشتر در سطح استانی و کشوری شود.
فینال مسابقات کشوری کونگفو و هنرهای رزمی به یادبود شهدای جنگ رمضان، در بخش آقایان و رده سنی بزرگسالان در ۲ سبک آزاد و نیمهآزاد در روز ۲۰ شهریور به میزبانی مجموعه ورزشی تختی شهرستان لواسانات استان تهران برگزار شد.