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پانزدهمین یادواره ۹ شهید والامقام روستای رشک علیا شهرستان زرند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،حجتالاسلام شیخ محمد ایزدی، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه رفسنجان، در این مراسم اظهار کرد: در این جنگ وجودی با دشمن، هرچه داریم به برکت خون شهدای عزیز است و حضور چشمگیر مردم در این مراسم، نشاندهنده پایبندی آنان به آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی است.
شکرالله سعیدی، مسئول برگزاری پانزدهمین یادواره شهدای رشک علیا، نیز هدف از برگزاری این یادواره را زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال آرمانهای انقلاب اسلامی به نسلهای آینده عنوان کرد و گفت: تلاش داریم جامعه ما همواره جامعهای اسلامی و حافظ ارزشهای دفاع مقدس و آرمانهای شهدای گرانقدر باشد.