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۳۷ هزار دانشآموز مازندرانی هنوز فرآیند ثبتنام خود را تکمیل نکردند و تا زمانی که ثبتنام نکنند امکان ثبت سفارش کتاب وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، از آمادگی کامل برای نواختن زنگهای آغازین مدرسه در استان خبر داد و بر لزوم تسریع در تکمیل ثبتنام ۳۷ هزار دانشآموز باقیمانده برای جلوگیری از تاخیر در توزیع کتب درسی تاکید کرد.
فریدون کلبادینژاد، در خصوص زمانبندی زنگهای آغازین سال تحصیلی جدید گفت: زنگ جوانهها در روز سهشنبه ۳۰ شهریورماه، زنگ شکوفهها ویژه کلاساولیها در روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه و زنگ آغاز سال تحصیلی نیز پنجشنبه اول مهرماه در مدارس استان به صدا درخواهد آمد.
او افزود: زنگ غنچهها ویژه نوآموزان کودکستان نیز همزمان با سراسر کشور در تاریخ ۱۲ مهرماه نواخته خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر اهمیت تکمیل فرآیند ثبتنام دانشآموزان، ادامه داد: از میان ۵۲۰ هزار دانشآموز استان، هنوز ۳۷ هزار دانشآموز فرآیند ثبتنام خود را تکمیل نکردهاند که از خانوادهها تقاضا میشود در این فرصت باقیمانده، نسبت به انجام ثبتنام اقدام کنند تا روند آموزشی فرزندانشان دچار وقفه نشود.
کلبادینژاد با بیان اینکه آموزش در تمامی مدارس به صورت حضوری خواهد بود، در خصوص اهمیت ثبتسفارش کتب درسی هشدار داد و افزود: سامانه ثبت سفارش کتب درسی مستقیماً به سامانه ثبتنام دانشآموزان متصل است بنابراین تا زمانی که ثبتنام نهایی صورت نگیرد، امکان ثبت سفارش کتاب وجود ندارد.
وی گفت: حداکثر ظرف دو هفته پس از ثبت سفارش، کتابهای درسی در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد