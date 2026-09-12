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روند احداث واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید با تأکید بر رفع موانع، تقویت هماهنگی دستگاهها و جلوگیری از تأخیر در اجرای طرحها بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشست ویدئوکنفرانسی مدیران مسکن و مسئولان شهرهای جدید، آخرین روند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست، میزان پیشرفت عملیات اجرایی، عملکرد شرکتهای سازنده و مسائل موجود در مسیر اجرای طرحها بررسی شد.
مسئولان بر پیگیری مستمر روند ساختوساز و برطرف کردن موانع اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کردند.
مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید نیز خواستار نظارت دقیق بر عملکرد طرحها و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند احداث واحدها شد.
این نشست با هدف ارزیابی عملکرد شهرهای جدید و تسریع در تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن برگزار شد.