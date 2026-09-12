شبکه ورزش سیما امروز شنبه ۲۱ شهریورماه، با پخش زنده سه مسابقه حساس از لیگ‌های معتبر اروپایی، تقابل‌های جذاب لیگ برتر انگلیس، سری آ ایتالیا و لالیگای اسپانیا را روانه آنتن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نخستین دیدار و در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر انگلیس، تیم‌های فوتبال چلسی و هال‌سیتی از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف یکدیگر می‌روند که این دیدار با گزارشگری علیرضا دهقانی به‌صورت زنده پوشش داده می‌شود.

در آمار ۱۰ بازی اخیر، چلسی با ۱۹ گل زده و ۳ گل خورده و هال‌سیتی با ۱۰ گل زده و ۶ گل خورده پا به این مسابقه می‌گذارند.

در ادامه رقابت‌های اروپایی، شبکه ورزش از ساعت ۱۹:۳۰ مسابقه حساس لاتزیو و آث میلان در هفته چهارم سری آ ایتالیا را روی آنتن می‌برد؛ دیداری تعیین‌کننده میان تیم‌های رده سوم و پنجم جدول که با گزارشگری محمد سیانکی پخش خواهد شد.

همچنین در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لالیگای اسپانیا، تیم رئال مادرید از ساعت ۲۲:۳۰ میزبان رایو وایه‌کانو خواهد بود.

کهکشانی‌ها که با ۴ بازی و کسب ۹ امتیاز در رتبه چهارم جدول جای دارند، برای جبران لغزش‌های پیشین به دنبال کسب هر سه امتیاز این دیدار خانگی هستند.

این مسابقه نیز با گزارشگری میثم محمدزاده به‌صورت زنده از شبکه ورزش سیما تقدیم مخاطبان می‌شود.