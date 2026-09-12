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استمرار تجمعات شبانه مردمی، نشان از اراده‌ای که نمی‌شکند

صد و نود و پنج شب است که تقویم‌ها اینجا جور دیگری ورق می‌خورند، اما غرب همچنان در تکرار مسیر‌های شکست خوردن است
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۱۶:۳۳
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 