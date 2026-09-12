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معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به ثبتنام حدود ۹۰ درصد دانشآموزان پایه اول، از خانوادههای باقیمانده خواست هرچه سریعتر برای ثبتنام فرزندان خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سیده فرانک موسوی گفت: ثبتنام دانشآموزان همچنان ادامه دارد و خانوادههایی که تاکنون فرزندشان را ثبتنام نکردهاند، تا ۳۱ شهریور فرصت دارند برای انجام این کار هرچه سریعتر مراجعه کنند.
وی افزود: تأخیر در ثبتنام دانشآموزان موجب تأخیر در ثبت سفارش و دریافت کتابهای درسی میشود و میتواند نگرانی خانوادهها و دانشآموزان را به دنبال داشته باشد.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان درباره آمار ثبتنام در مقطع ابتدایی ادامه داد: اطلاعات دانشآموزان میانپایه هنوز از سامانه قابل استخراج نیست، اما حدود ۹۰ درصد دانشآموزان پایه اول ثبتنام کردهاند و ثبتنام حدود ۱۰ درصد باقیمانده همچنان باید انجام شود.
موسوی گفت: براساس برآوردها، امسال حدود ۹۳ هزار دانشآموز پایه اول در استان خواهیم داشت که این تعداد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی درباره کمبود معلم نیز افزود: این کمبود با استفاده از دانشجویان سال آخر دانشگاه فرهنگیان و فعال کردن شیفت دوم جبران میشود و هیچ کلاس اولی و هیچ دانشآموزی بدون معلم نخواهد ماند.