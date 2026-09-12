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مدیرعامل شرکت توانیر با اعلام موفقیتآمیز بودن برنامههای مدیریت بار امسال، از کاهش ۴۷ درصدی مجموع خاموشیها در سطح کشور خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده، قطعی برق در بخش خانگی ۵۳ درصد و در بخش صنعت ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمد الهداد، در نشست پویش ۲۵ درجه که امروز (شنبه، ۲۱ شهریور) با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد، درباره جزئیات تامین و مصرف برق در تابستان ۱۴۰۵ گفت: با توجه به اقداماتی از جمله، افزایش ظرفیت تولید، کاهش مصرف برق و جمعآوری برقهای غیرمجاز در کشور انجام شد، امسال خاموشی بخش خانگی ۵۳ درصد، بخش صنعتی ۱۷ درصد و درمجموع کل کشور، خاموشیها ۴۷ درصد کمتر شد.
وی افزود: با استفاده از سامانههای ۳۰۰۰۵۱۲۱ و ۳۰۰۰۶۱۲۱، بیش از صدهزار پیامک و گزارش مردمی برای ما ارسال شد که از این تعداد ۱۱ هزار گزارش مردمی درباره رمزارزهای غیرمجاز و بیش از ۸ هزار گزارش درباره برقهای غیرمجاز دریافت کردیم که در مجموع باعث شد ۶ میلیارد کیلووات ساعت برقی غیرمجاز از شبکه جمعآوری شود.
مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد: ۳۲ میلیارد تومان پاداش به مردم بابت گزارشهای ارسالی پرداخت شده است.
الهداد تاکید کرد: در زمستان همچنان نیازمند برنامهریزی دقیق و همراهی مردم برای تامین پایدار برق هستیم.