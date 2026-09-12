دستگاه‌های اجرایی شهرستان جعفرآباد با برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه کشاورزی و بهداشت عمومی، بر ارتقای بهره‌وری تولیدات دامی و کشاورزی و همچنین آماده‌سازی زیرساخت‌های بهداشتی شهرستان پیش از بازگشایی مدارس تمرکز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دومین نشست شورای بهداشت، سلامت و امنیت غذایی شهرستان جعفرآباد که با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار شد، تصمیمات ویژه‌ای برای بهبود شاخص‌های سلامت عمومی اتخاذ گردید.

مهم‌ترین مصوبات این جلسه بر محور آمادگی برای بازگشایی مدارس متمرکز بود که بر اساس آن، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت شست‌وشو و نظافت واحد‌های آموزشی و همچنین پایش بهداشتی مدارس توسط تیم‌های شبکه بهداشت تا پایان شهریور در دستور کار قرار گرفت.

علاوه بر این، در راستای ارتقای امنیت غذایی و بهداشت محیط، مقرر شد طرح راه‌اندازی نانوایی‌های تولیدکننده نان با آرد کامل در سطح شهرستان اجرایی شود.

همچنین به منظور پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و کنترل بیماری‌های دامی، ایجاد ترانشه‌های استاندارد برای دفن دام‌های تلف‌شده مصوب شد تا از تجمع حیوانات ولگرد و سرایت احتمالی بیماری‌ها در مناطق روستایی جلوگیری شود.

در همین حال و در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی و دامی، نشست مشترک بسیج جامعه کشاورزی استان قم با دهیاران شهرستان جعفرآباد برگزار شد.

در این نشست که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از جمله فرماندار و رئیس اداره جهاد کشاورزی برگزار شد، راهکار‌های عملیاتی برای پشتیبانی از بهره‌برداران بررسی گردید.

بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، سازمان بسیج کشاورزی ضمن اعلام آمادگی برای ارائه مشاوره‌های کارشناسی و برگزاری اردو‌های جهادی، بر حمایت از ایجاد تعاونی‌های تخصصی با هدف ساماندهی تولید، تأمین نهاده‌ها و تسهیل در فرآیند بازاریابی و فروش محصولات تأکید کرد.

همچنین، ارائه تسهیلات کشاورزی و تأمین پنل‌های خورشیدی برای برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی از محور‌های مهمی بود که با هدف بهبود زیرساخت‌های تولیدی در مناطق روستایی دنبال خواهد شد.