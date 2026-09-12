نویسنده کردستانی درباره حضور ناشران اقلیم کردستان عراق در دهمین نمایشگاه کتاب کردستان و تاثیر آن بر ارتباط میان نویسندگان و ناشران دو منطقه گفت: با برگزاری رویدادی مانند نمایشگاه کتاب کردستان تفاوت‌های فرهنگی که ممکن است به دلیل وجود مرز ایجاد شده باشد، کمتر می‌شود و این حضور می‌تواند فاصله میان دو طرف را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد خزائل؛ نویسنده کردستانی به برگزاری دوباره نمایشگاه کتاب در استان کردستان پس از ۶سال، اشاره کرد و درباره تاثیر این رویداد بر فضای فرهنگی و ادبی استان گفت: قطعا برگزاری نمایشگاه کتاب می‌تواند تاثیرگذار باشد و اتفاق مثبتی برای فضای فرهنگی و ادبی استان است.

وی درباره مهم‌ترین نیاز مخاطبان کتاب در استان و میزان پاسخ‌گویی نمایشگاه کتاب به این نیاز‌ها بیان کرد: معتقدم باید بیشتر به سمت کتاب‌های الکترونیکی برویم. کتاب‌های چاپی دیگر از یک طرف برای خریدار هزینه بالایی دارند و از طرف دیگر نسبت به گذشته، فضای لازم برای مطالعه، درس خواندن و کتاب خواندن کمتر شده است. به همین دلیل فکر می‌کنم بهتر است بیشتر روی جنبه الکترونیکی کتاب کار شود.

خزائل با اشاره به ظرفیت استان کردستان در حوزه شعر، داستان و به‌ویژه ادبیات کردی، درباره راهکار معرفی این ظرفیت به مخاطبان داخلی و بین‌المللی گفت: یکی از بخش‌های مهم این موضوع، حتی برای خود استان، آشنایی مردم با رسم‌الخط کردی و توانایی خواندن و نوشتن به زبان کردی است. بسیاری از نسل جدید بیشتر می‌توانند فارسی بخوانند تا اینکه کتاب‌های کردی را مطالعه کنند؛ بنابراین یکی از کار‌های مهم، جا انداختن خواندن و نوشتن کردی است. موضوع دیگر نیز تبلیغات به‌ویژه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است.

این نویسنده درباره حضور ناشران اقلیم کردستان عراق در نمایشگاه کتاب کردستان و تأثیر آن بر ارتباط میان نویسندگان و ناشران دو منطقه اشاره کرد: تفاوت‌های فرهنگی که ممکن است به دلیل وجود مرز ایجاد شده باشد، طبیعتا با برگزاری چنین رویداد‌هایی کمتر می‌شود و این حضور می‌تواند فاصله میان دو طرف را کاهش دهد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری نمایشگاه کتاب در استان می‌تواند به شکل‌گیری جریان‌های تازه ادبی کمک کند، گفت: قطعا برگزاری چنین نمایشگاهی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، اما برای ایجاد جریان‌های تازه ادبی باید به مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و زمینه‌های فرهنگی نیز توجه کرد.

خزائل درباره مهم‌ترین اقدام برای بازگشت کتاب به سبد فرهنگی خانواده‌ها نیز اشاره کرد: به نظر من کتاب مثل قبل نمی‌تواند به سبد فرهنگی خانواده‌ها بازگردد. همان‌طور که گفتم، بیشتر باید روی فضای مجازی و کتاب‌های الکترونیکی کار شود. البته این یک مسئله کلی است و فقط مربوط به ما نیست، بلکه در کل دنیا مطرح است. حتی می‌توان وسیله‌ای بجز گوشی و تبلت طراحی کرد که جذابیت لازم را برای کتاب خواندن داشته باشد.

وی در پایان گفت: بزرگ‌ترین معضل امروز جامعه، فضای مجازی و وسایل الکترونیکی جدیدی است که به وجود آمده‌اند. اگر وسیله‌ای وجود داشته باشد که بتواند رقیب این ابزار‌ها باشد و جذابیت لازم را برای مطالعه ایجاد کند، قطعاً می‌تواند نتیجه بدهد.

دهمین نمایشگاه کتاب کردستان توسط خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال برگزاری است.

این رویداد که از ۱۶ شهریور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی سنندج آغاز شده، تا ۲۲ شهریور میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است.