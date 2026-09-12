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با اجرای مصوبه جدید نظام بانکی، ۱۴ هزار و ۱۵۳ واحد نهضت ملی مسکن در استان اردبیل در مسیر بهرهمندی از تسهیلات تکمیلی ۸۵۰ میلیون تومانی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره نظارت بر اجرای طرحهای مسکن راه و شهرسازی اردبیل گفت: واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد مشمول تسهیلات تکمیلی ۸۵۰ میلیون تومانی میشوند.
علی سلیمی افزود: از مجموع واحدهای مشمول، ۴۳۰ واحد به دلیل انجام فروش اقساطی، امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.
وی تأکید کرد: بانکهای عامل بر اساس مصوبه شورای مسکن موظفند قراردادهای مربوط به تسهیلات جدید را تا پایان شهریور منعقد کنند.
رئیس اداره نظارت بر اجرای طرحهای مسکن راه و شهرسازی اردبیل همچنین از جایگاه مطلوب استان در انعقاد قراردادهای بانکی و پوشش کامل طرحهای نهضت ملی مسکن خبر داد.
سلیمی گفت: برای واحدهای با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد نیز تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی از محل صندوق ملی مسکن پیشبینی شده است تا بخشی از هزینههای تکمیل و آمادهسازی واحدها تأمین شود.