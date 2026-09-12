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تفاهمنامه همکاری صندوق بیمه روستاییان، عشایر و کشاورزان و شرکت سهامی فرش ایران با هدف توسعه پوشش بیمه اجتماعی، گسترش عدالت اجتماعی و فراهمسازی زمینه بهرهمندی قالیبافان و فعالان صنعت فرش از خدمات و حمایتهای بلندمدت بیمهای، امضا شد.
قادرمرزی: برای بیمه فعالان صنعت فرش باید گامهای مؤثری برداریم
حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق، در این مراسم با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی فرش ایرانی، گفت: فرش ایران با هنر متعالی خود، یکی از دستاوردهای مهم بشری و تاریخی و بخش ارزشمندی از تکامل فرهنگی و هنری ایران به شمار میرود و در طول تاریخ، روایتگر هنر، فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ و پاسداشت این هنر ماندگار ایرانی افزود: با توجه به جایگاه و اهمیت صنعت فرش و نقش ارزشمند فعالان این حوزه، باید برای توسعه پوشش بیمهای آنان گامهای مؤثری برداشته شود و زمینه برخورداری بافندگان و سایر فعالان این صنعت از بیمه اجتماعی فراهم شود.
وی گفت: صندوق بیمه اجتماعی با هدف حفظ کرامت انسانی هنرمندان و فعالان این حوزه و در راستای مأموریت خود برای توسعه عدالت اجتماعی، در کنار شرکت سهامی فرش ایران خواهد بود و برای خدمترسانی هرچه بهتر به قشر زحمتکش و پرتلاش بافندگان فرش ایرانی، پیشگام و همراه خواهد شد چرا که باور داریم اجرای این تفاهمنامه میتواند گامی مؤثر در مسیر توسعه پوشش بیمه اجتماعی جامعه بزرگ قالیبافان و فعالان صنعت فرش، تقویت حمایتهای اجتماعی از این قشر زحمتکش و پرتلاش و صیانت از سرمایههای فرهنگی و هنری کشور باشد.
معدنچی: بافندگان، صاحبان اصلی هنر و صنعت فرش ایران هستند
مهدی معدنچی زاج، مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره شرکت سهامی فرش ایران نیز ضمن تقدیر از خدمات صندوق بیمه اجتماعی، با اشاره به اهمیت فرهنگی، هنری و اقتصادی فرش ایرانی گفت: فرش ایران از جایگاه هنری بسیار بالایی برخوردار است و در طول سالیان متمادی، بهعنوان یکی از مهمترین نمادهای هنر و فرهنگ ایرانی در جهان شناخته شده است.
وی با بیان اینکه صنعت فرش، کسبوکار و زمینه اشتغال بسیاری از مردم ایران را فراهم کرده است، افزود: فرش ایرانی علاوه بر ارزش اقتصادی، نمایانگر فرهنگ و هنر والای ایرانی و معرف توانمندی هنرمندان این سرزمین در عرصه جهانی است.
مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران گفت: صاحبان اصلی این صنعت، بافندگان فرش هستند که با هنر، مهارت و تلاش خود سهم بسزایی در حفظ، تداوم و معرفی هنر والای فرش ایرانی در ایران و جهان دارند؛ ازاینرو حمایت از این قشر و فراهمکردن زمینه برخورداری آنان از خدمات بیمهای، ضرورتی مهم و قابل توجه است. با امضای این تفاهمنامه و آغاز همکاری مشترک میان شرکت سهامی فرش ایران و صندوق بیمه اجتماعی، زمینه برای افزایش تعداد بافندگان تحت پوشش بیمه و بهرهمندی هرچه بیشتر فعالان این حوزه از حمایتهای اجتماعی و بیمهای فراهم شود.
۷۰ درصد حق بیمه افراد به عنوان یارانه دولت پرداخت میشود
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان گفت: با وجود اهمیت این صنعت، بخش قابل توجهی از بافندگان فرش دستباف، بهویژه فعالان ساکن مناطق روستایی و شهرهای کوچک، تاکنون از پوشش بیمه اجتماعی برخوردار نبودهاند. بر اساس تفاهمنامهای که امروز با شرکت ملی فرش ایران به امضا رسید، آمادگی داریم تمامی فعالان صنعت فرش در سراسر کشور را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهیم. در این طرح، ۷۰ درصد حق بیمه افراد به عنوان یارانه دولت پرداخت میشود و ۳۰ درصد باقیمانده نیز با همکاری شرکت ملی فرش ایران و بافندگان تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به مزایای این بیمه افزود: بیمهشدگان پس از بازنشستگی از خدمات اصلی بیمه اجتماعی بهرهمند خواهند شد و در کنار آن میتوانند از پوشش بیمه درمانی نیز استفاده کنند. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با سازمان بیمه سلامت نیز تفاهم دارد و فعالان این بخش میتوانند با استفاده از یارانه بیش از ۹۰ درصدی، از خدمات درمانی در مراکز درمانی دولتی بهرهمند شوند.
وی درباره ضرورت اجرای تشکیلاتی این طرح گفت: تاکنون بافندگان و فعالان صنعت فرش به صورت انفرادی و با مراجعه به کارگزاریهای صندوق امکان بیمه شدن داشتهاند، اما اجرای این طرح به صورت گروهی و با نمایندگی شرکت ملی فرش ایران، موجب میشود فرآیند بیمه به شکل منظم و سیستماتیک دنبال شود. شرکت ملی فرش ایران با ایجاد سازوکار مشخص و پیگیری مستمر امور بیمهای فعالان این صنعت، میتواند از بروز مشکلاتی مانند فراموشی یا اختلال در پرداخت حق بیمه جلوگیری کند.
قادرمرزی در پایان گفت: این تفاهمنامه نویدبخش توجه ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران به فعالان صنعت فرش و تلاش برای برخورداری بافندگان این هنر تاریخی و ارزشمند از مزایای بیمه اجتماعی و درمانی است.