قادرمرزی: برای بیمه فعالان صنعت فرش باید گام‌های مؤثری برداریم



حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق، در این مراسم با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی فرش ایرانی، گفت: فرش ایران با هنر متعالی خود، یکی از دستاوردهای مهم بشری و تاریخی و بخش ارزشمندی از تکامل فرهنگی و هنری ایران به شمار می‌رود و در طول تاریخ، روایتگر هنر، فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان بوده است.



وی با تأکید بر اهمیت حفظ و پاسداشت این هنر ماندگار ایرانی افزود: با توجه به جایگاه و اهمیت صنعت فرش و نقش ارزشمند فعالان این حوزه، باید برای توسعه پوشش بیمه‌ای آنان گام‌های مؤثری برداشته شود و زمینه برخورداری بافندگان و سایر فعالان این صنعت از بیمه‌ اجتماعی فراهم شود.



وی گفت: صندوق بیمه اجتماعی با هدف حفظ کرامت انسانی هنرمندان و فعالان این حوزه و در راستای مأموریت خود برای توسعه عدالت اجتماعی، در کنار شرکت سهامی فرش ایران خواهد بود و برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به قشر زحمتکش و پرتلاش بافندگان فرش ایرانی، پیشگام و همراه خواهد شد چرا که باور داریم اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توسعه پوشش بیمه اجتماعی جامعه بزرگ قالیبافان و فعالان صنعت فرش، تقویت حمایت‌های اجتماعی از این قشر زحمتکش و پرتلاش و صیانت از سرمایه‌های فرهنگی و هنری کشور باشد.

معدنچی: بافندگان، صاحبان اصلی هنر و صنعت فرش ایران هستند



مهدی معدنچی زاج، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سهامی فرش ایران نیز ضمن تقدیر از خدمات صندوق بیمه اجتماعی، با اشاره به اهمیت فرهنگی، هنری و اقتصادی فرش ایرانی گفت: فرش ایران از جایگاه هنری بسیار بالایی برخوردار است و در طول سالیان متمادی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای هنر و فرهنگ ایرانی در جهان شناخته شده است.



وی با بیان اینکه صنعت فرش، کسب‌وکار و زمینه اشتغال بسیاری از مردم ایران را فراهم کرده است، افزود: فرش ایرانی علاوه بر ارزش اقتصادی، نمایانگر فرهنگ و هنر والای ایرانی و معرف توانمندی هنرمندان این سرزمین در عرصه جهانی است.



مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران گفت: صاحبان اصلی این صنعت، بافندگان فرش هستند که با هنر، مهارت و تلاش خود سهم بسزایی در حفظ، تداوم و معرفی هنر والای فرش ایرانی در ایران و جهان دارند؛ ازاین‌رو حمایت از این قشر و فراهم‌کردن زمینه برخورداری آنان از خدمات بیمه‌ای، ضرورتی مهم و قابل توجه است. با امضای این تفاهم‌نامه و آغاز همکاری مشترک میان شرکت سهامی فرش ایران و صندوق بیمه اجتماعی، زمینه برای افزایش تعداد بافندگان تحت پوشش بیمه و بهره‌مندی هرچه بیشتر فعالان این حوزه از حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای فراهم شود.

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