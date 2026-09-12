معاون امور فرهنگی آستان قدس حضرت عبدالعظیم (ع) در نشست خبری با اصحاب رسانه، از برگزاری گسترده برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی به مناسبت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و توجه ویژه به زائران بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست معاون امور فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از برگزاری بیش از ۷۶ برنامه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در ایام بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خبر داد و گفت : گل‌آرایی، مسابقات فرهنگی، دلنوشته، کتاب حضرت سیدالشهدا(ع)، کتاب حکمت‌نامه آستان مقدس که منبع سؤال‌ها است، برگزاری غرفه‌های آشنایی سید کریم و حوزه‌های قرآنی از جمله برنامه‌های فرهنگی این هفته است.

حجت السلام عرفاتی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی آستان گفت: حداقل ۱۲۰ حدیث صحیح‌السند از ایشان مستقیم از معصومین(ع) ثبت شده است. در حوزه بین‌الملل فعالیت‌های گسترده داریم و زائرانی از کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، اروپا و آفریقا به استان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) مشرف می‌شوند.

وی افزود: روز سه‌شنبه از صبح برنامه اعزام خدام را داریم و جشن هیئت بانوان که یکی از بزرگ‌ترین هیئات استان تهران است، ساعت ۱۶ در تالار شیخ صدوق برگزار می‌شود. هر سال خدام آستان از عبدالعظیم حسنی(ع) تجلیل دارند و امسال ساعت ۱۶ بعد از ظهر شنبه در میدان اصلی شهرری تجمع برگزار می‌شود و به طرف آستان عبدالعظیم حسنی (ع) حرکت می‌کنیم.

حجت السلام محسن عرفاتی با اشاره به جزئیات بیشتر برنامه‌ها گفت: در شب و روز ولادت حدود ۳۰ عقد و ثبت‌نام شده که غذای حضرتی برای عروس و داماد به عنوان هدیه آستان فراهم کرده ایم.