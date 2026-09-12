معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در سفر به آذربایجان‌شرقی با خانواده شهید «امیر وکیل‌زاده» و دو جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی سوم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فریده اولادقباد در دیدار با خانواده شهید امیر وکیل‌زاده، از شهدای جنگ تحمیلی سوم و از کارکنان بنیاد شهید، با گرامیداشت یاد این شهید گفت: خون شهدا محور انسجام و وحدت مقدس ملت ایران است و راه و آرمان شهدا باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود.

وی خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی دانست و با تجلیل از صبر و استقامت والدین شهید وکیل‌زاده، از عملکرد بنیاد شهید آذربایجان‌شرقی نیز قدردانی کرد.

معاون بنیاد شهید کشور همچنین در دیدار با ناصر شهابی، جانباز ۷۰ درصد و بصیر دوران دفاع مقدس که به علت کسالت در بستر بیماری است از سال‌ها صبر، استقامت و مجاهدت وی و خانواده‌اش تجلیل کرد.

اولادقباد با تأکید بر نقش همسر و فرزندان جانبازان در استمرار فرهنگ ایثار، صبر و فداکاری خانواده‌های جانبازان را شایسته تکریم دانست.

وی در دیدار با یکی دیگر از جانبازان سرافراز جنگ تحمیلی سوم نیز، دلاوری و ایستادگی ایثارگران را پشتوانه امنیت و اقتدار ایران اسلامی عنوان کرد و بر ضرورت رسیدگی به مسائل جامعه ایثارگری تأکید کرد.

در این دیدار این جانباز سرافراز با تأکید بر اینکه همچنان خود را سرباز وطن می‌داند،گفت: افتخار می‌کنم که سرباز وطن بوده و هستم و پیگیری مشکلات درمانی و هزینه‌های دارویی جانبازان را خواستار شد.

علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی نیز در این دیدار‌ها با تأکید بر اینکه خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران افتخار و ادای دین به حماسه‌سازان دفاع از وطن است، بر پیگیری مطالبات و رفع مشکلات جامعه ایثارگری تأکید کرد.

سیدباقر سیدرضایی، مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز ضمن گفت‌و‌گو با خانواده‌ها، مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

ناصر شهابی، جانباز بصیر دوران دفاع مقدس، پس از مجروحیت از ناحیه هر دو چشم، سال‌ها در مدارس ویژه دانش‌آموزان نابینا به تعلیم و تربیت پرداخت و همچنان در عرصه آموزش و فرهنگ فعالیت دارد. شهید امیر وکیل‌زاده نیز از کارکنان بنیاد شهید و از شهدای جنگ تحمیلی سوم بود که در مسیر خدمت به جامعه ایثارگری به شهادت رسید.