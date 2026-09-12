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سومین جشنواره ملی بادام در سامان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: از پتانسیل دیمکاری، برای کاشت و تولید باغات جدید بادام در این اراضی استفاده شود.
قربانپور افزود: بادام بهعنوان راهبر زنجیره ارزش بادام است و سامان باید به مرکز فروش بادام تبدیل شود.
در حال حاضر از حدود ۲۲ هزار و ۷۰۰ هکتار باغات بادام در چهارمحال و بختیاری، حدود ۵۰ درصد آن در مناطق بن و سامان قرار دارد.
رقم مامایی، رقمی بومی و خاص استان و یکی از ارقام صادراتی استان است که به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص، بازارپسندی مناسبی در بازارهای بینالمللی دارد.
بیشترین سطح زیرکشت بادام استان به رقم مامایی اختصاص دارد و حدود ۴۸ درصد کل بادامستانهای استان را این رقم تشکیل میدهد.