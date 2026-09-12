مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم شرجی و افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و غربی استان تا اواسط روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد سبزه‌زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از اواخر وقت امروز تا اواسط روز دوشنبه، جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و غربی استان خواهند شد.

وی افزود: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز در ساعات بعدازظهر، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و شرقی استان به صورت متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود و تا اواخر هفته تغییر محسوس دمایی در استان پیش‌بینی نمی‌شود.