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خطوط آبرسانی روستای زرینآباد ساری که به دلیل سیلاب آسیب دیده بود ترمیم و آب آشامیدنی خانوادههای روستا برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل آبفا مازندران، از برقراری مجدد آب شرب ۴۰۰ خانوار روستای زرینآباد شهرستان ساری پس از رفع آسیب جدی واردشده به خط اصلی آبرسانی این روستا بر اثر سیلاب، خبر داد و گفت: در پی وقوع سیلاب و آسیب به خط اصلی آبرسانی زرینآباد، جریان آب شرب روستا دچار اختلال شد و نیروهای عملیاتی آبفا بلافاصله با حضور در منطقه، عملیات بررسی و ترمیم خط را آغاز کردند.
بهزاد برارزاده افزود: شرایط سخت ناشی از سیلاب و دشواری دسترسی به محل آسیب، عملیات را با چالش جدی مواجه کرده بود، اما نیروهای عملیاتی با تلاش شبانهروزی و استمرار عملیات، نسبت به ترمیم خط آسیبدیده اقدام کردند.
او ادامه داد: در این عملیات، ۵۰ متر از خط لوله ۹۰ میلیمتری که بر اثر سیلاب آسیب دیده بود، ترمیم و پس از انجام تستها و اقدامات فنی، مجدداً وارد مدار شد.
مدیرعامل آبفا مازندران با بیان اینکه رفع اختلال و بازگشت خط به مدار بهره برداری، آب شرب ۴۰۰ خانوار این روستا مجددا برقرار شد، گفت: در حوادث ناشی از سیلاب و بارندگیهای شدید، اولویت آبفا بازگرداندن هرچه سریعتر تأسیسات آسیبدیده به مدار و برقراری آب شرب مردم است.
برارزاده افزود: نیروهای عملیاتی از ابتدای وقوع سیلاب در مناطق حادثهدیده حضور مستمر دارند و تا رفع کامل آثار حادثه و تثبیت شرایط آبرسانی، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.