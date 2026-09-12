شبکه مستند با پخش مجموعه «چنان سرو» به معرفی چهره‌های فرهنگی می‌پردازد و شبکه تهران نیز در برنامه «تهران ۲۰»، وضعیت سینمای ایران و تحولات محور مقاومت را واکاوی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «چنان سرو» با محوریت معرفی چهره‌های شاخص فرهنگ و ادبیات کشور، ناگفته‌هایی از زندگی ، فعالیت‌ها و تأثیرگذاری اجتماعی این مشاهیر را در قالب مستند‌های پرتره به تصویر می‌کشد.

این مجموعه با مرور ابعاد کمتر دیده‌شده شخصیت بزرگان فرهنگ ، هر شب ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه مستند پخش می شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۵:۰۰ روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه «تهران ۲۰» شبکه تهران در قسمت امشب (۲۱ شهریور)، دو موضوع سینمای ایران و تحولات منطقه‌ای را بررسی می‌کند.

در بخش نخست، محمدحسین فرح‌بخش تهیه‌کننده، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان در آستانه روز سینما، به آسیب‌شناسی کاهش آثار ماندگار، ضعف فیلم‌نامه‌ها و غلبه فروش گیشه بر محتوای هنری می‌پردازد.

همچنین در بخش تحلیلی - سیاسی، جواد میرگلوی بیات کارشناس مسائل غرب آسیا و پژوهشگر منطقه راهبرد محور مقاومت در دریای سرخ و تحولات یمن را واکاوی خواهد کرد.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی محمد علیبازی و اجرای ساسان رئیسیان و محمدرضا سلمانی، روز‌های شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.