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ظرفیت تصفیهخانه شهر بابلسر از ۴ هزار و ۸۷۵ متر مکعب به ۱۶ هزار و ۸۰۵ مترمکعب در شبانهروز افزایش خواهد یافت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: توسعه زیرساختهای فاضلاب در بابلسر با اجرای طرح ارتقا و توسعه تصفیهخانه این شهر شتاب میگیرد؛ طرحی که با افزایش ظرفیت تصفیهخانه از ۴ هزار و ۸۷۵ به ۱۶ هزار و ۸۰۵ مترمکعب در شبانهروز، زمینه گسترش خدمات فاضلاب برای جمعیت بیشتری از شهر را فراهم میکند.
بهزاد برارزاده افزود: این طرح با قراردادی به ارزش ۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال در حال اجراست و با تکمیل آن، جمعیت تحت پوشش خدمات فاضلاب بابلسر از ۳۶ هزار و ۱۸ نفر به ۹۹ هزار و ۶۱۵ نفر افزایش خواهد یافت.
او ادامه داد: تاکنون ۱۲۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهر اجرا شده و ۵۶ درصد جمعیت بابلسر تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار دارند؛ بر این اساس، ارتقای ظرفیت تصفیهخانه متناسب با توسعه شبکه و نیاز جمعیتی شهر، ضرورت اجرای این طرح را دوچندان کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه طرح ارتقا و توسعه تصفیهخانه فاضلاب بابلسر تاکنون ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: بخش سازهای طرح با پیشرفت مناسبی در حال اجراست و فرآیند خرید و تأمین تجهیزات نیز دنبال میشود.
برارزاده افزود: با تکمیل تجهیزات و ادامه عملیات اجرایی، ظرفیت تصفیهخانه به میزان پیشبینیشده افزایش مییابد و زیرساخت لازم برای توسعه پوشش خدمات فاضلاب و ارائه خدمات به جمعیت بیشتری از شهروندان بابلسر فراهم خواهد شد.