استاندار خوزستان با اشاره به احتمال بارش‌های شدید و وقوع سیل در برخی مناطق استان، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از تغییرات جوی، بر لزوم لایروبی رودخانه‌ها و ترمیم سیل‌بندها در حوزه‌های آبریز استان تأکید کرد.

وی افزود: ترمیم بازه‌های فرسایشی و تقویت سیل‌بندها در نقاط مختلف استان، در کنار لایروبی مستمر رودخانه‌ها، از اقدامات ضروری است که باید با جدیت پیگیری شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه مدیریت بحران نباید به زمان وقوع حادثه موکول شود، گفت: مدیریت بحران فعالیتی مقطعی نیست و اقدامات پیشگیرانه باید در طول سال به صورت مستمر انجام شود.

موالی‌زاده با اشاره به چالش‌های پیش‌بینی دقیق اقلیمی ادامه داد: اگرچه سازمان هواشناسی هنوز جزئیات دقیق زمانی و مکانی بارش‌ها را اعلام نکرده، اما نقشه‌های هواشناسی بر احتمال بارش‌های شدید و خطر وقوع سیل در برخی نقاط دلالت دارند.

وی همچنین تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌های پیشگیرانه را ضروری دانست و گفت: ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران سازوکاری برای تأمین این منابع در نظر گرفته است، اما چالش اصلی، تخصیص به‌موقع اعتبارات است که پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

استاندار خوزستان ادامه داد: وضعیت مناطق شوش، کرخه، شعیبیه، شوشتر و گتوند به صورت ویژه در حال بررسی است و مقرر شده بازدیدهای میدانی برای اتخاذ تصمیمات نهایی انجام شود.

موالی‌زاده بر ضرورت مدیریت جامع حوزه‌های آبریز کارون بزرگ، مارون و کرخه تأکید کرد و افزود: میزان آورد آب، حجم رهاسازی‌ها و شناسایی نقاط بحرانی برای ترمیم سیل‌بندها باید به طور کامل بررسی شود تا با تصمیمات به‌موقع از خسارات احتمالی جلوگیری شود.