شهردار تبریز گفت: مرحله نخست «باغ موزه ستارخان» در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع با صرف بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در آستانه بهره برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در بازدید از عملیات اجرایی این مجموعه در قالب طرحهای بازآفرینی بافت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر افزود: اجرای این پروژه با هدف زنده نگهداشتن مفاخر ملی و تاریخی شهر انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه مرحله نخست این طرح در ۲۹ شهریور ماه امسال به بهره برداری می‌رسد اظهار کرد: در این میان، تملک و آزادسازی هشت پلاک همجوار جهت آزادسازی فضا و صیانت از حریم این اثر تاریخی با موفقیت انجام شده است.

شهردار تبریز با تاکید بر استمرار توسعه این محور تاریخی گفت: در مراحل تکمیلی این طرح، برنامه تملک و آزادسازی املاک واقع در این مجموعه تا خیابان شمس تبریزی در دستور کار قرار دارد تا ضمن اجرای پروژه‌های سنگ‌فرش، نورپردازی استاندارد و بهسازی بصری، پهنه منسجم گردشگری و تاریخی متناسب با شان و منزلت شهروندان و گردشگران در این مکان خلق شود.

وی با بیان اینکه هویت صنعتی تبریز با تملک ۱۳ هزار مترمربع از کارخانه تاریخی «برق لامع» احیا می‌شود یادآور شد: طرح آماده سازی و بازآفرینی این مجموعه آغاز شده است و این اقدام نویدبخش جهشی چشمگیر در ارتقای سرانه فرهنگی، بهبود منظر شهری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تا پیش از آغاز سال نو است.

شهردار تبریز گفت: کارخانه «برق لامع» به عنوان یکی از نماد‌های پیشگامی تبریز در صنعت نوین کشور بوده و شهرداری تبریز با تملک اراضی این مجموعه صنعتی قدیمی، طرح جامع تبدیل آن به یک قطب فرهنگی، گردشگری و تفریحی را اجرا می‌کند.

هوشیار ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، عملیات عمرانی و بازآفرینی این مجموعه با شتاب ادامه دارد تا پیش از فرارسیدن ایام نوروز و پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل رسیده و به عنوان یکی از جاذبه‌های نوین شهری در اختیار عموم شهروندان و گردشگران قرار گیرد.