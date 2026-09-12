۱۲۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر برق‌آبی از نیروگاه چم‌شیر به شبکه برق کشور تزریق شد. ورود این واحد به مدار، علاوه بر افزایش توان تولید برق، به تقویت پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان کمک خواهد کرد.