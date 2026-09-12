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تزریق ۱۲۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر برق‌آبی از نیروگاه چم‌شیر به شبکه برق کشور

۱۲۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر برق‌آبی از نیروگاه چم‌شیر به شبکه برق کشور تزریق شد. ورود این واحد به مدار، علاوه بر افزایش توان تولید برق، به تقویت پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان کمک خواهد کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۱۶:۰۷
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برچسب ها: انرژی تجدیدپذیر ، شبکه برق کشور
 