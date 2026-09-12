پخش زنده
امروز: -
در نشستی مشکلات روستای علیآباد ملاعلی برخوار بررسی و برای رفع آنها تصمیم گیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرستانهای برخوار، شاهینشهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، در اجرای طرح سفر مسوولان به روستای علی آباد ملاعلی، مشکلات این روستا مطرح شد.
حسینعلی حاجی گفت: در این نشست، مشکلات برق و قطعی ارتباط تلفنی، روشنایی معابر، زمین ورزشی، آسفالت معابر و کارگاههای مزاحم روستایی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شد.
وی افزود: مقرر شد برای پایداری برق و ارتباطات تلفنی روستا، زیرسازی و فنسکشی زمین فوتبال و تأمین چمن مصنوعی و روشنایی آن را دهیاری پیگیری کند.
نماینده مردم شهرستانهای برخوار و شاهین و میمه گفت: برای اجرای طرحهای روشنایی معابر روستا حدود ۵ میلیارد تومان منابع پیشبینی شده و معابر دارای زیرسازی نیز با تأمین قیر، آسفالت خواهند شد.
فرماندار شهرستان برخوار هم گفت: بیش از ۳۰ مصوبه در حوزههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، آب و فاضلاب و آسفالت معابر به تصویب رسید که بخش عمده آنها از سوی مدیران شهرستان قابل پیگیری و اجراست.
رضا علی معصومی افزود:برخی از مشکلات ودرخواستها نیازمند پیگیری در استان است که با همکاری نمایندگان مجلس و مجموعه شهرستان، برای برطرف کردن آنها اقدام خواهد شد.