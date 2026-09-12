نشست شورای نظارت بر مراکز غیردولتی و تعیین شهریه با هدف بررسی آمادگی مدارس و تدوین برنامه‌های آموزشی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و نیز برگزاری مانور بازگشایی مدارس، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست شورای نظارت بر مدارس غیردولتی؛ ضمن بررسی آمار‌های مربوط به ظرفیت‌های آموزشی استان؛ بر اجرای همزمان مانور بازگشایی مدارس در تمامی مراکز دولتی و غیردولتی و تعیین شهریه مدارس غیردولتی تأکید شد.

در این نشست اعلام شد که مانور بازگشایی مدارس؛ همزمان با سراسر کشور، روزیک شنبه، ۲۲ شهریور ماه در مدارس غیردولتی استان ایلام نیز برگزار می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست؛ به موضوع تعیین شهریه مدارس غیردولتی و نحوه فعالیت‌های فوق‌برنامه پرداخت شد. مسئولان حاضر در نشست با تأکید بر شفافیت در این حوزه، تصریح کردند: تعیین شهریه مدارس غیردولتی با نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش و بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مشخص در سامانه انجام می‌شود؛ بنابراین ادارات آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها، اختیاری در تعیین شهریه ندارند و شهریه‌ها بر پایه «تیپ‌بندی مدارس» و باتوجه به شاخص‌هایی مانند: نوع فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و حق‌الزحمه‌های قانونی تعیین می‌شود.

همچنین تأکید شد که تمامی این ضوابط باید از طریق تابلو‌های نصب شده در ورودی مدارس به اطلاع والدین و اولیا رسانده شود.

در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هزار دانش‌آموز در ۱۸۲ فضای آموزشی مدارس غیردولتی استان ایلام مشغول به تحصیل هستند. استان ایلام دارای ۱۹۰۵ واحد آموزشی و تربیتی است که بخش مهمی از ظرفیت آن را مراکز پیش‌دبستانی و کودکستانی تشکیل می‌دهند.