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دومین کنگره ملی ۲ هزار و ۷۵۰ شهیدی استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، افتتاح نمایشگاه شهدا، اجرای نمایش میدانی و صحنهای «مهتاب و مین و من»، برگزاری اجلاسیههای تخصصی و سخنرانی از جمله برنامههای این کنگره است.
دبیر اجرایی کنگره گفت: کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری از امروز تا ۳۰ شهریور برگزار میشود.
سرهنگ جمشیدی افزود: برگزاری این کنگره فرصتی برای بازخوانی رشادتهای شهدای استان، تکریم خانوادههای معظم شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید است.