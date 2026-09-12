به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، افتتاح نمایشگاه شهدا، اجرای نمایش میدانی و صحنه‌ای «مهتاب و مین و من»، برگزاری اجلاسیه‌های تخصصی و سخنرانی از جمله برنامه‌های این کنگره است.

دبیر اجرایی کنگره گفت: کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری از امروز تا ۳۰ شهریور برگزار می‌شود.

سرهنگ جمشیدی افزود: برگزاری این کنگره فرصتی برای بازخوانی رشادت‌های شهدای استان، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید است.