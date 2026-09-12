

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با هشدار به متخلفان گفت: حدود ۹۰۰ واحد شالیکوبی فعال در استان، تنها ۶۰ درصد در سامانه جامع انبار‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و بسیاری از همین واحد‌های ثبت‌نامی نیز موجودی واقعی برنج و شلتوک خود را بسیار پایین‌تر از میزان واقعی اعلام می‌کنند؛ با متخلفان برابر قانون برخورد سخت و قاطع خواهد شد و هیچ اغماضی در کار نیست.



تیموری‌یانسری با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کشاورزان افزود: پایش گسترده و سختگیرانه طرح نظارت بر شالیکوبی‌داران و ابلاغ به مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها باید در روز‌های پیش‌رو با جدیت انجام شود و مدیران بر عملکرد واحد‌های شالیکوبی نظارت دقیق داشته باشند و هیچ‌گونه اغماض و گذشتی نکنند و متخلفان به مراجع قانونی معرفی شوند.



وی با بیان اینکه شفافیت در زنجیره تأمین برنج از مزرعه تا سفره، اصلی‌ترین هدف این طرح نظارتی است، ادامه داد: ثبت‌نام کامل در سامانه جامع انبار‌ها و اعلام دقیق موجودی، علاوه بر جلوگیری از احتکار و اختلال در بازار، زمینه‌ساز حمایت واقعی از شالیکاران و تنظیم پایدار بازار برنج استان است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها موظف هستند گزارش عملکرد نظارتی خود را به‌صورت منظم به سازمان ارائه دهند و هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه، مشمول برخورد قانونی خواهد بود.



تیموری‌یانسری افزود: ساماندهی شالیکوبی‌ها و الزام به ثبت‌نام و اعلام موجودی واقعی در سامانه جامع انبارها، گامی اساسی در جهت حفظ حقوق کشاورزان و‌مصرف کننده، تقویت اقتصاد مقاومتی و رونق مشاغل روستایی و زیستی پایدار در استان مازندران است و بدون همکاری همه‌جانبه واحد‌های شالیکوبی، تحقق این اهداف ممکن نخواهد بود.