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سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت نام متقاضیان جدید مجموعههای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی و ویرایش برای متقاضیان ثبتنامکرده» مربوط به پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت نام «متقاضیان جدید مجموعههای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی» و «ویرایش برای متقاضیان ثبتنامکرده» مربوط به پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
به اطلاع متقاضیان ثبت نام در مجموعههایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) معدل کاردانی صورت میگیرد، میرساند، به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر و مساعدت برای آن دسته از متقاضیانی که برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز سه شنبه ۲۴ شهریور نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.