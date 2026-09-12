اعلام زمان اردوی تیم ملی فوتبال؛ دوبازی در فیفا دی
فدراسیون فوتبال زمان اردوی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان را اعلام کرد و بر این اساس، ملیپوشان از ۲۵ شهریور در مرکز ملی فوتبال اردو میزنند، ۳۱ شهریور تهران را به مقصد ازبکستان ترک میکنند و ۲ مهر نخستین دیدار تدارکاتی خود را برگزار میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، و به نقل از رسانه فدراسیون فوتبال، جلسه هماهنگی برنامههای تیم ملی فوتبال کشورمان در فیفادی با حضور مهدی محمد نبی، حامد مؤمنی، وحید فدایی، سعید قاسمی، امیر مهدی علوی، مهدی شریفی، مهدی خراطی، امید جمالی، میثم زرگر، مونا شیرازی، مصطفی فراهانی، مسعود اردشیر، علی افضلی، فاطمه فهیمی، حمیدرضا احمدی و نوید کلانتری در سالن روابط عمومی فدراسیون برگزار شد.
در این نشست، مهدی محمد نبی، نایبرئیس فدراسیون فوتبال، حامد مؤمنی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون و جمعی از مسئولان و نمایندگان کمیتههای مرتبط حضور داشتند و آخرین اقدامات و هماهنگیهای لازم برای برگزاری مطلوب اردو و دو دیدار پیشروی تیم ملی مورد بررسی قرار گرفت.
بخش مهمی از این جلسه به برنامهریزی برای روند برگزاری اردو پیش از انجام دو دیدار فیفادی اختصاص داشت. در همین راستا، موضوعات مرتبط با زمانبندی اردو، ورود و استقرار اعضای تیم، شرایط اسکان بازیکنان و کادر فنی و همچنین هماهنگیهای اجرایی میان بخشهای مختلف فدراسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر همین اساس اردوی تیم ملی از ۲۵ شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود. سپس ملی پوشان ۳۱ شهریورماه تهران را به مقصد شهر فراغنه در ازبکستان ترک میکنند و پس از انجام دیدار دوستانه برابر ازبکها د رتاریخ ۲ مهر ماه، روز ۴ مهر ماه به کازان روسیه سفر خواهند کرد.
دومین دیدار دوستانه روز ۷ مهر ماه برگزار خواهد شد.