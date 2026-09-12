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معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف شفافسازی در بازار سرمایه در مرداد امسال، ۴ هزار و ۶۵۱ تذکر سیستمی ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش آماری معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از میان ۴ هزار و ۶۵۱ تذکر سیستمی، بیشترین تذکر درباره ایجاد فشارخرید یا فروش با ۱۲۴۹، ایجاد،حذف نامتعارف با ۸۵۸، ایفا نشدن تعهدات بازارگردانی با ۶۴۹، ظن دستکاری قیمتی با ۲۷۸ و کمترین تذکر درباره رعایت نشدن سقف موقعیتهای بازقرارداداختیار با ۹۴، سفارش ترغیب و ترس با ۱۰۴، پوشش مظنههای برتر با ۱۲۳، ظن الگوریتم با ۱۳۴، رنج مثبت با ۱۴۴ و رنج منفی با ۱۵۲ و معاملات چرخشی یا هماهنگ با ۱۹۴ تذکر بوده است.
دادههای آماری نشان میدهد در مرداد امسال تعداد کل محدودیتهای دسترسی در بازار اوراق بهادار ۱۸۷ مورد بوده که ۱۰۴ مورد به ظن دستکاری قیمتی، ۳۲ مورد مربوط به ایجاد/حذف نامتعارف، ۲۹ مورد ایجاد فشار خرید یا فروش، ۱۱ مورد به معاملات چرخشی یا هماهنگ، ۴ مورد به رنج مثبت و یک مورد به ظن الگوریتم اختصاص داشته است.
همچنین در این بازه زمانی ۳۳ نماد به دلایل نظارتی، ۱۱ نماد به دلیل ظن دستکاری و ۳ نماد به دلیل افشا نشدن اطلاعات متوقف یا تعلیق شدند.
افزون براین در مرداد امسال ۲۱ تذکر اداری، ۲ گزارش تخلف، ۳ گزارش ظن وقوع جرم و ۷۰ شکایت مورد بررسی قرار گرفت.
گزارشهای آماری حاکی از آن است که در مرداد امسال، برخی معاملهگران در بورسهای کالا و انرژی، ۱۰۰ تذکر دریافت کردند که بیشترین تذکرها درباره رعایت نشدن محدودیتهای ثبت سفارش با ۲۵ مورد، ثبت و حذف نامتعارف سفارش با ۱۷ مورد، تخلفات مرتبط با بازارگردانی با ۱۰ مورد، شوک قیمتی با ۱۰ مورد، ارسال قیمتهای نامتناسب با شرایط بازار با ۱۰ مورد، توجه نکردن به پیام ناظر با ۶ ،حضور نداشتن معاملهگر با ۴، معاملات چرخشی یا هماهنگ با ۲ و اعلام رقابت نکردن در زمان مناسب با ۲ تذکر بوده است.
طبق این گزارش، تعداد کل محدودیتهای دسترسی در بورسهای کالایی، در مرداد امسال ۱۴ مورد بوده که ۱۱ مورد به معاملات چرخشی یا هماهنگ و ۳ مورد به شوک قیمتی اختصاص داشته است.