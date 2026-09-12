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اعضای بریکس دربیانیهای، با تحریمهای یکجانبهای که مغایر با قوانین بین المللی است، مخالفت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، نخست وزیر هند اعلام کرد: رهبران بریکس در نشست دهلی نو بیانیه مشترکی تصویب کردند.
در این بیانیه آمده است، اعضای بریکس مخالفت خود را با تحریمهای یکجانبهای که مغایر با قوانین بین المللی است، اعلام و بار دیگر بر تعهد خود به مبارزه با تمامی اشکال تروریسم و تعهد بر حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند.
همچنین اعضای بریکس نگرانی خود را از افزایش تهدیدهای خطر هستهای و درگیریها ابراز و بر ضرورت همکاری مشترک برای حفظ جریان روان تجارت جهانی، زنجیرههای تأمین و انرژی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در اجلاس از روسیه برای میزبانی نشست بانک توسعه جدید بریکس در مسکو در سال ۲۰۲۶ قدردانی کردند.
ناندرا مودی همچنین در این نشست سازوکار حمایت اضطراری از دریانوردان را پیشنهاد کرد. وی بر اصلاحات سازمان ملل و حکمرانی جهانی تأکید کرد.
مودی همچنین اعلام کرد: نشست بعدی سران کشورهای عضو در چین برگزار میشود.
همچنین اعضا بر سر بیانیه مشترک بریکس توافق کردند. در پایان رهبران کشورهای عضو بریکس درخت انجیر هندی کاشتند ، که نمادی از اتحاد برای آینده بریکس است.