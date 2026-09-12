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مراحل پستولید مجموعه تلویزیونی «خانم یامامورا» به کارگردانی لیلی عاج با پایان تصویربرداری آن، آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «خانم یامامورا» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیهکنندگی مهدی فرجی این روزها مراحل پستولید را میگذراند.
سریال «خانم یامامورا» محصولی از سیمافیلم است که به تهیهکنندگی مرکز سریال سوره تولید میشود و مدتی پیش تصویربرداری آن به پایان رسید.
«خانم یامامورا» روایتی عاشقانه از علاقه یک دختر ژاپنی به پسر ایرانی دارد که در فضای تاریخ معاصر میگذرد و برای پخش از رسانه ملی آماده میشود.
کونیکو یامامورا به عنوان تنها مادر شهید ژاپنی شناخته میشود.
این سریال اقتباسی از کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است که به خاطرات کونیکو یامامورا میپردازد.