مراحل پس‌تولید مجموعه تلویزیونی «خانم یامامورا» به کارگردانی لیلی عاج با پایان تصویربرداری آن، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «خانم یامامورا» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی این روز‌ها مراحل پس‌تولید را می‌گذراند.

سریال «خانم یامامورا» محصولی از سیمافیلم است که به تهیه‌کنندگی مرکز سریال سوره تولید می‌شود و مدتی پیش تصویربرداری آن به پایان رسید.

«خانم یامامورا» روایتی عاشقانه از علاقه یک دختر ژاپنی به پسر ایرانی دارد که در فضای تاریخ معاصر می‌گذرد و برای پخش از رسانه ملی آماده می‌شود.

کونیکو یامامورا به عنوان تنها مادر شهید ژاپنی شناخته می‌شود.

این سریال اقتباسی از کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است که به خاطرات کونیکو یامامورا می‌پردازد.