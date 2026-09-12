

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: نجاتگران این جمعیت با مشارکت اورژانس و نجات غریق موفق شدند از ابتدای خردادماه امسال تاکنون ضمن ارائه خدمات امدادی به ۱۹۱۵ نفر، ۴۰۷ نفر را از خطر غرق شدگی نجات دهند.

دکتر غلامعلی فخاری با بیان اینکه امدادگران هلال احمر با مشارکت ناجیان غریق و اورژانس ۱۱۵ در ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی استان مستقر هستند، افزود: در راستای اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در سواحل مازندران، ۴ پایگاه دریایی، ۱۳ پست موقت ساحلی و ۳۲ پست گشت سیار موتوری با گشت زنی روزانه و استقرار ۷۶ نجاتگر هلال احمر استان و ۹۷۶ ناجی غریق مشارکت دارند.

او ادامه داد: ۱۴ دستگاه آمبولانس، ۱۰ دستگاه خودروی پشتیبانی و ۳۲ دستگاه موتورسیکلت تنها بخشی از تدارک سنگین هلال احمر مازندران برای اجرای این طرح هستند.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: تمامی توان عملیاتی هلال احمر استان در تابستان امسال بر محور پیشگیری و کاهش غریق در ساحل متمرکز شده است تا امدادرسانی به مصدومان در کمترین زمان ممکن انجام شود.

فخاری افزود: ارائه خدمات حضوری نظیر پانسمان و آتل بندی، تست فشارخون و قند خون و گرمازدگی به ۱۹۱۵ نفر و انتقال ۳۱ مصدوم به مراکز درمانی از دیگر خدمات امدادی، پیش بیمارستانی و اورژانسی ارائه شده به گردشگران ساحلی بوده است.

وی ادامه داد: شهرستان بابلسر با ۱۸۵ نفر نجات یافته معادل ۴۶ درصد از کل نجات یافتگان و شهرستان چالوس با ۱۲۰ نفر نجات یافته بیشترین شمار نجات یافتگان را به خود اختصاص دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با بیان اینکه ۷۹درصد نجات یافتگان غیربومی، ۱۶ بومی و ۵ درصد اتباع خارجی بودند، گفت: ۳۲درصد از نجات یافتگان غیربومی اهل استان تهران، ۲۸ درصد اهل استان خراسان رضوی و ۷ درصد گلستانی بودند.

او با تاکید بر ضرورت همکاری مردم با نجاتگران و امدادگران در ساحل افزود: ناآگاهی افراد نسبت به وضعیت توپوگرافی و تغییرات بستر دریا در نوار ساحلی و ناآشنایی به قواعد شنا و وجود جریان شکافنده از عمده‌ترین دلایل غرق شدن مردم قلمداد می‌شود.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: متاسفانه افراد زیادی توصیه‌های نجاتگران و امدادگران هلال احمر را در نظر نمی‌گیرند و با شنا در مناطق حادثه خیز جان خود را به خطر می‌اندازند