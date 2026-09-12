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نماینده ولیفقیه در مازندران در یادواره ۶ شهید روستای غلامی بهشهر، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و عمل به وصایای آنان تأکید کرد.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا، فرصتی برای زنده نگه داشتن نام و یاد شهیدان است، گفت: مهمتر از برگزاری یادواره، عمل به وصایا و فرامین شهداست.
وی یکی از تأکیدات شهدا را حفظ حجاب دانست و افزود: بانوان باید در هر شرایطی حجاب خود را حفظ کنند؛ چرا که شهدا برای دفاع از ارزشهای اسلامی و حفظ این ارزشها جان خود را فدا کردند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با گلایه از پدیده بدحجابی و بیحجابی، هشدار داد: اگر در مسیر عمل به فرامین شهدا کوتاهی کنیم، دشمن از همین مسیر رخنه خواهد کرد و فاصله میان مردم و فرهنگ شهدا بیشتر خواهد شد.
آیتالله محمدی لائینی همچنین با اشاره به حضور مردم و جوانان در تجمعات شبانه، این حضور را نمونهای از ادامه راه شهدا و پایبندی به آرمانهای آنان دانست.
سخنران محفل شهدای روستای غلامی نیز با اشاره به پیشینه این روستا گفت: غلامی از دیرباز روستایی شهیدپرور و عالمپرور بوده و امروز نیز جوانان این روستا همچنان پای کار ارزشها و آرمانهای شهدا ایستادهاند.