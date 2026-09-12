رئیس دیوان عالی کشور، ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی را پیش‌شرط مهم تحقق شفافیت و عدالت قضایی دانست و ارسال مواردی که مانع ارجاع هوشمند پرونده‌ها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضائیه می شود را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین امروز (۲۱ شهریور) با اشاره به نظارت مستمر عملکرد شعب دیوان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر و بررسی عملکرد شعب به معنای آن نیست که تنها به دنبال یافتن خطا باشیم، بلکه هدف شناسایی مشکلات و نقاط ضعف و بهبود خدمات به منظور افزایش رضایت مراجعین و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: ما در دیوان عالی کشور خود را ملزم به رعایت قانون و شفافیت می‌دانیم، اما شفافیت در نظام قضایی، زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌های الکترونیکی جامع، با حذف واسطه‌های انسانی و کاهش مداخلات غیرضروری، راه را برای نظارت مستقیم و شفاف هموار سازد، لذا ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی در این حوزه، یکی از پیش‌شرط‌های مهم در تحقق شفافیت و عدالت در نظام قضایی است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری بر پیگیری ایجاد و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی از مرکز آمار و فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: موانع موجود در مسیر ارجاع هوشمند پرونده‌ها به شعب تخصصی به صورت مکتوب به این مرکز و معاونت راهبردی قوه قضائیه ارسال شود.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار‌هایی نظیر پرونده‌های الکترونیک، ابلاغ‌های دیجیتال و سیستم‌های هوشمند اجازه می‌دهد تا قضات و کارکنان با صرف زمان کمتر برای امور اداری، تمرکز بیشتری بر «اتقان آراء» و تحلیل حقوقی پرونده‌ها داشته باشند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین فناوری ضرورتی راهبردی در جلوگیری از تأخیر در صدور احکام و ایجاد شفافیت قضایی است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در خصوص انتشار اخبار جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: به گونه‌ای تمهید شود مواردی که براساس قانون قابل انتشار نیست و با دلیل گوناگون محرمانه به شمار می‌رود از جمله اسامی و مشخصات افراد، آراء پرونده‌های منافی عفت، سیاسی و امنیتی و ... طی دستورالعملی احصا و مشخص شود.

رئیس دیوان عالی کشور با تقدیر از خدمات جهادی قضات و کارکنان دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها و خدمت رسانی به مراجعین افزود: عملکرد شعب دیوان عالی کشور در افزایش پرونده‌های مختومه، گواهی بر این مدعاست که تحول و تعالی در این مجموعه عالی قضایی به ثمر نشسته است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری عملکرد موفق قضات و کارکنان دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش موجودی شعب را بازتابی از روحیه جهادی آنها در خدمت به خلق عنوان کرد و افزود: همان‌گونه که در سیره امیرالمؤمنین علی (ع) خدمت به مردم برترین عبادت است، امروز نیز خدمات جهادی قضات دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها، ادامه همان مسیر عدالت‌خواهی است.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از اختلاف و تخریب مسئولان عنوان کرد: مهمترین وظیفه امروز مردم و مسئولان حفظ وحدت و یکپارچگی کشور است، موضوعی که ریشه در قرآن کریم و تعالیم و توصیه‌های پیامبر اکرم و ائمه اطهار، امام راحل و قائد شهید و امروز در تأکیدات رهبر معظم انقلاب است. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای چندین بار و با تأکید فراوان به همگان توصیه کردند که از تفرقه و دشمنی داخلی پرهیز کنند و اختلافات سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی را برجسته نکنند، چرا که یکی از ابزار‌های مهم دشمن علیه ملت ما ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان انقلابی است.