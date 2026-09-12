در معاملات هفته منتهی به ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ بازار فیزیکی بورس کالای ایران ۳ میلیون و ۶۹ هزار و ۴۶۳ تن انواع محصول به ارزش ۱۲۵.۶ هزار میلیارد تومان دادوستد شد که نسبت به هفته گذشته ۲.۱ درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در هفته گذشته یک میلیون و ۲۲۱ هزار و ۳۵۷ تن محصول به ارزش ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان تالار محصولات صنعتی و معدنی فروخته شد. در این تالار ۷۱۰ هزار تن سنگ آهن، ۳۷۹ هزار و ۲۳ تن فولاد، ۹۶ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۱۸ هزار تن باریت، ۹ هزار و ۳۱۴ تن آلومینیوم، ۵ هزار و ۵۸۰ تن مس، یک هزار و ۲۷۶ تن روی، یک هزار و ۶۴ تن تیشو، ۳۰۰ تن چدن، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۸۰ تن مولیبدن به دست خریداران رسید.

تالار سیمان نیز شاهد معامله یک یک میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۴۲ تن سیمان به ارزش ۳.۹ هزار میلیارد تومان بود.

تالار صادراتی کیش شاهد دادوستد ۴۱۸ هزار و ۱۰۳ تن محصول به ارزش ۱۹.۴ هزار میلیارد تومان بود. در این تالار ۲۳۴ هزار و ۵۱۰ تن سیمان، ۱۴۸ هزار و ۵ تن قیر، ۲۰ هزار تن فولاد، ۱۰ هزار و ۶۶۶ تن کلینکر، یک هزار و ۷۷۰ تن مس، یک هزار و ۵۰۰ تن آلومینیوم، ۹۴۶ تن عایق رطوبتی و ۷۰۶ تن مواد شیمیایی از محصولات معامله شده در این تالار بود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی در مجموع ۲۹۰ هزار و ۷۰۴ تن محصول، شامل ۱۰۹ هزار و ۱۴۰ تن وکیوم باتوم، ۹۶ هزار و ۴۳۹ تن مواد پلیمری، ۵۱ هزار و ۴۹۹ تن مواد شیمیایی، ۱۵ هزار تن لوب کات، ۷ هزار و ۹۵ تن گوگرد، ۴ هزار و ۴۴ تن روغن، ۳ هزار و ۶۲۰ تن قیر، ۳ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده های نفتی و ۶۰۰ تن گازها و خوراکها به ارزش ۳۴.۲ هزار میلیارد تومان به دست خریداران رسید.

در تالار فرعی هم ۱۷ هزار و ۶۵۸ تن محصول به ارزش ۳.۹ هزار میلیارد تومان فروخته شد.