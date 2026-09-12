جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با تأکید بر جایگاه راهبردی اصناف در ساختار اقتصادی و اجتماعی، خواستار تقویت نقش این مجموعه‌ها در مدیریت بحران‌ها و مقابله با تهدیدات نوپدید شد و تأکید کرد که اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، ارکان اصلی حفظ جریان تأمین کالا و تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط بحرانی هستند.

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق اصناف ایران : عبدالرحمن کشوری در نشست چهل و دومین نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار در اتاق اصناف ایران، بر اهمیت حیاتی فعالیت واحدهای صنفی در چهار حوزه اقتصادی، دفاع مردم‌محور، زیرساخت‌های شهری و تاب‌آوری معیشتی تأکید کرد و با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در دنیای امروز، خاطرنشان کرد که اصناف با تهدیدات جدیدی از جمله حملات سایبری به سامانه‌های پرداخت و فروشگاه‌های آنلاین، بیوتروریسم غذایی و «جنگ شناختی» روبرو هستند.

وی افزود: «جنگ شناختی با استفاده از شایعه‌پراکنی و ایجاد نگرانی‌های کاذب، سعی در تحریک مردم به خرید هیجانی و احتکار دارد؛ لذا رصد مستمر بازار و مدیریت افکار عمومی برای مقابله با این تهدیدات ضروری است.»

اصناف؛ ستون اصلی تأمین کالاهای اساسی

وی با اشاره به نقش اصناف در تأمین نیازهای اولیه، گفت: «واحدهایی مانند نانوایی‌ها، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی، خدمات حیاتی کشور محسوب می‌شوند و استمرار فعالیت آن‌ها در شرایط بحرانی، برای حفظ زندگی عادی جامعه الزامی است.»

ضرورت ایجاد ساختار منسجم پدافندی در اتاق اصناف

جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تأکید بر ضرورت کاهش آسیب‌پذیری واحدهای صنفی در برابر بحران‌هایی نظیر قطع انرژی یا مشکلات ارتباطی، خواستار تشکیل کارگروه پدافند غیرعامل در اتاق اصناف شد.

وی تأکید کرد که ایجاد یک شبکه هماهنگ میان اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و ادارات استانی، مدیریت منسجم‌تر مسائل را در زمان بحران تضمین می‌کند.

پایش روزانه بازار؛ سلاح مقابله با اختلال کشوری

جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پایش بازار، تأکید کرد که امروز موجودی و قیمت کالاهای اساسی به صورت روزانه رصد می‌شود.

وی افزود: «تجربه نشان داده است که شبکه گسترده اصناف می‌تواند حتی در شرایط بحرانی و با وجود فشارهای اقتصادی، از بروز اختلال در زنجیره تأمین و توزیع کالا جلوگیری کند.»