ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در هفته منتهی به ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ با رشد ۳۱.۶ درصدی نسبت به ۲ هفته قبل، به ۴۴۲ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، در هفته منتهی به ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ به ۴۴۲ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان رسید؛ این رقم در هفته منتهی به ۱۳ شهریور ۳۳۶ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان بود. ارزش معاملات مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در هفته گذشته ۱۰۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشد ۳۱.۶ درصدی را ثبت کرد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت با ثبت ۲۴۵ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان، بیش‌ترین ارزش معاملات را در هفته منتهی به ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ به خود اختصاص دادند. این رقم نسبت به ۱۸۶ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان معامله انجام شده در ۲ هفته قبل، حدود ۳۱.۵ درصد افزایش داشته است.

پس از آن، صندوق‌های طلا با ارزش معاملات ۱۱۵ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان قرار گرفتند. ارزش مبادلات صندوق‌های طلا در هفته گذشته نسبت به ۲ هفته قبل، از رشد ۲۳.۶ درصدی برخوردار شد.

ارزش معاملات صندوق‌های سهامی نیز با رشد ۷۲ درصدی از ۱۷ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان به ۳۰ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان رسید. هم‌چنین ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی با ۴.۱ درصد افزایش به ۲۵ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان رسید.

صندوق‌های نقره نیز در این هفته با ثبت ۱۰ هزار و ۲۴ میلیارد تومان معامله، رشد ۶۳.۹ درصدی را نسبت به عملکرد ۲ هفته قبل تجربه کردند.

در میان سایر گروه‌ها نیز صندوق حامل انرژی با ثبت ۷ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان، رشد ۱۹۰.۵ درصدی را تجربه کرد. ارزش معاملات صندوق‌های مختلط نیز از یک هزار ۹۴۱ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان افزایش یافت.

صندوق در صندوق‌ها نیز با رشد بیش از ۲۲۵ درصدی، از ۵۶۸ میلیارد تومان در هفته قبل به یک هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان رسید.

ارزش معاملات صندوق‌های زعفران نیز با افزایش حدود ۱۱۵.۸ درصدی به یک هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان رسید.

ارزش مبادلات سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل؛ صندوق‌های زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، خصوصی، پروژه و جسورانه نیز در مجموع به ۲ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان رسید.