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مدیرکل نظارت بر طرحهای آبرسانی روستایی کشور از پیشبینی هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آب روستایی در استان ایلام خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این اعتبارات برای رفع تنش آبی روستاهای جنوب و گرمسیر استان هزینه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمدحسین محمدی در بازدید از روستاهای شهرستان دهلران، اظهار کرد: تأمین تجهیزات، توسعه مخازن ذخیره آب و شبکههای توزیع؛ از طرحهایی است که برای رفع مشکلات آب آشامیدنی روستاهای استان برنامهریزی شده است.
وی تشریح کرد: منابع مالی مورد نیاز این طرحها با پیش بینی بیش از یکهزار میلیارد تومان مشخص شده است و تلاش میکنیم از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی برای اجرای آنها استفاده کنیم.
محمدی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص بهموقع اعتبارات و تلاش مجموعه آبفای استان، طرحهای پیشبینیشده در زمان وعده دادهشده، اجرا و بخش قابل توجهی از تنش آبی روستاهای ایلام برطرف شود.
بررسی میدانی تنش آبی روستاهای دهلران، با هدف شناسایی مشکلات و تسریع در رفع آنها انجام شد؛ تا با تقویت زیرساختهای آبرسانی، آب پایدار و مطمئن به روستاهای این شهرستان برسد.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در برخی مناطق، زیرساختهای آب بهشدت فرسوده و معیوب است و نارضایتیهای عمیقی در زمینه تأمین آب وجود دارد؛ اما با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی آب و فاضلاب کشور؛ بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به مخازن، شبکههای آبرسانی و موانع اجرایی و سازمانی برطرف شد.
برای اجرای طرحهای آبرسانی؛ بازههای زمانی یک، دو و سه ماهه تعیین شده است که بخش قابل توجهی از مشکلات در این مدت برطرف شود.
وی تأکید کرد: با پیگیری دستگاههای آب و فاضلاب استان و کشور و نظارت مجلس؛ رفع مشکلات آب روستاها تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال خواهد شد.
تنش آبی، یکی از مهمترین چالشهای روستاهای شهرستان دهلران است؛ موضوعی که با حضور مدیرکل نظارت بر طرحهای آبرسانی روستایی کشور، نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از دهیاران؛ از نزدیک بررسی شد.