وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری در تقویت نشاط ملی تصریح کرد: جامعه سرافراز ایران همواره ارزش ویژه‌ای برای سفر قائل است و با مدیریت هوشمندانه، گردشگری را در اولویت سبک زندگی خود حفظ می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست شورای مدیران معاونت گردشگری، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری و با حضور مدیران‌کل استانی و معاونان گردشگری سراسر کشور به صورت برخط در سالن خلیج‌فارس برگزار شد.

گردشگری؛ پیشران هویت‌بخش و مظهر نشاط اجتماعی

سیدرضا صالحی‌امیری در این نشست با تبیین پیوند میان امنیت، آرامش و گردشگری اظهار کرد: تجربه زیسته مردم ایران نشان می‌دهد که هم‌وطنان ما میان امنیت و نشاط، نسبتی هم‌افزا برقرار کرده‌اند. حتی در شرایط اخیر، حضور پررنگ مردم در اقامتگاه‌های بوم‌گردی نشان داد که گردشگری جایگاه خود را در سبد خانوار حفظ کرده و این صنعت با قدرت به راه خود ادامه می‌دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی با دعوت از تمامی استان‌ها برای میزبانی از رویداد‌های ملی افزود: هفته گردشگری، فرصتی مغتنم برای نمایش اقتدار و پویایی ایران در عرصه گردشگری است. در همین راستا، با تدبیر و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۳۱ استان کشور در نیم‌سال دوم سال جاری نیز نمایشگاه‌های تخصصی گردشگری برپا خواهند کرد، این حرکت جمعی، پیامی امیدبخش برای زنده بودن و شکوفایی صنعت گردشگری ایران به همراه خواهد داشت. دولت با تمام توان از این بخش حمایت خواهد کرد و ما با ایجاد پیوند‌های مستحکم با نهاد‌های اقتصادی، زمینه را برای رونق هرچه بیشتر این صنعت فراهم می‌سازیم.

گام‌های عملیاتی برای تسهیل سفر و توسعه زیرساخت‌ها

در بخش دیگری از این نشست، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌ها در حوزه گردشگری گفت: گردشگری، ضربه‌گیر قدرتمند جامعه در مسیر توسعه است که ثمرات آن در ارزآوری، اشتغال‌زایی و معرفی غنای فرهنگی و مذهبی کشور متبلور می‌شود. با رویکردی حمایتی، تدوین سند جامع گردشگری با جدیت دنبال می‌شود.

وی در تشریح اقدامات امیدبخش این معاونت گفت: با پیگیری‌های مستمر، برای حمایت از فعالان این صنعت با رونمایی از «سفرکارت» و بستر‌های نوین پرداخت، تلاش کرده‌ایم تجربه‌ای آسان و خوشایند برای گردشگران رقم بزنیم. در حوزه بین‌الملل نیز راهبرد‌های سه‌گانه زیارت، سلامت و گردشگری ترکیبی منطقه‌ای در دستور کار قرار دارد که نویدبخش آینده‌ای درخشان برای گردشگری ایران است.