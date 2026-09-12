دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، در شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز، موسوم به «نوبل ایرانی»، به عنوان دانشجوی برگزیده کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی چیت‌ساز، دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، در شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز، موسوم به «نوبل ایرانی»، به عنوان دانشجوی برگزیده کشور معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

مهدی چیت ساز در مقطع دکتری رتبه نخست کلاسی را با معدل ۱۹/۱۷ کسب نموده و پیش از این در سال ۱۴۰۰ به عنوان دانشجوی نمونه کشوری نیز برگزیده شده بود و مورد تجلیل رئیس‌جمهور وقت، شهید آیت‌الله رئیسی قرار گرفته بود.

این دانشجوی ساعی همچنین به مدت پنج سال مشمول طرح‌های مختلف بنیاد ملی نخبگان بوده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نیز عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری را کسب کرده است و مقالات علمی متعددی در مجلات معتبر بین‌المللی و ملی به چاپ رسانده است.

این دانشجوی توانمند در حال حاضر، رساله دکتری خود را با عنوان «تدوین و اعتباریابی بسته شناخت‌درمانی مبتنی بر تقویت کارکرد‌های قشر پیش‌پیشانی و اثربخشی آن بر کارکرد‌های اجرایی و خودتنظیمی تحصیلی در نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی»، تحت راهنمایی دکتر اسماعیل سلیمانی و دکتر علی عیسی‌زادگان، از استادان توانمند گروه روان‌شناسی دانشگاه ارومیه، دنبال می‌کند.

کسب این افتخار ارزشمند، جلوه‌ای دیگر از توانمندی و ظرفیت علمی دانشجویان دانشگاه ارومیه است؛ موفقیتی که در پرتو لطف خداوند متعال، پشتکار و تلاش علمی، حمایت خانواده و همراهی و راهنمایی استادان گرانقدر گروه روان‌شناسی دانشگاه حاصل شده است.