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شبکه نمایش در جدول پخش روز شنبه ۲۱ شهریورماه، دو فیلم سینمایی «سرباز چرین» (محصول روسیه) و «مأموریت» (کمدی ایرانی) را روانه آنتن میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «سرباز چرین» محصول ۲۰۲۱ روسیه، به کارگردانی دیمیتری کولتسوف، ساعت ۱۹ پخش میشود.
این فیلم که در گونه اکشن تولید شده، روایتگر داستانی از دوران جنگ جهانی دوم در یکی از جبهههای شوروی است که در آن سربازان با کمترین امکانات و بدون دریافت پشتیبانی و مهمات، موفق به مقاومت در برابر نیروهای نازی و دفاع از سرزمین خود میشوند.
آیتال استپانوف، الکساندر کازانتسف و دیمیتری کولتسف در این اثر به ایفای نقش پرداختهاند.
همچنین فیلم سینمایی خاطرهانگیز «مأموریت» به کارگردانی حسین زندباف، ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.
این کمدی کلاسیک، داستان آقای سعادت را روایت میکند که به دلیل بدگمانی به مهندس مهران، خواستگار دخترش، فردی دستوپاجلفتی به نام آقا تقی را مأمور میکند تا او را زیر نظر بگیرد.
آقا تقی نیز با ادعای عضویت مهندس مهران در یک باند قاچاق، ماجراهایی طنز را رقم میزند.
اکبر عبدی، علی شعاعی، مرتضی احمدی، مهین شهابی، طیب شرافتی، سرور نجاتالهی، سروش خلیلی، ملیحه نیکجومند، حسین شهاب، محسن یوسفبیک، مرتضی ضرابی، حسین صفاریان، مرتضی اردستانی و مختار سائقی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.