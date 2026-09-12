برگزاری جشن پیروزی ملت مقاوم یمن؛ امشب در تجمعات شبانه
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیهای ضمن گرامیداشت فتح و نصرعظیم انصارالله یمن از مردم شریف ایران برای تداوم و استمرار اجتماعات شبانه همراه با جشن سراسری پیروزیهای محور مقاومت دعوت کرد.
یمن در روزهای اخیر در کانون تحولات بین المللی قرار گرفته است و ملت مومن، سلحشورو مقاوم یمن و انصارالله سرافراز با پیروزیهای راهبردی، شگفت انگیر و اعجاب آور، بار دیگر کارآمدی نظریه مقاومت فعال را اثبات نمودند. پیروزیهای درخشان و راهبردی رزمندگان غیور انصارالله یمن در سواحل غربی این کشور که با تصرف بندر استراتژیک المخا، آزادسازی هزاران کیلومتر مربع از سرزمینهای اشغالی در استانهای تعز و الحدیده و تسلط کامل بر جزایر مشرف به تنگه بابالمندب همراه بود و مزدوران سعودی-اماراتی را به عقبنشینی واداشت، جلوهای دیگر از نصر الهی و فتح مبین محور مقاومت است و بی شک این گشایش عظیم که ثمره سالها ایستادگی صبر انقلابی و مقاومت مردم مظلوم یمن در سختترین میدانهاست معادلات قدرت در منطقه را دگرگون ساخته و وزن سیاسی و راهبردی جبهه مقاومت را بهطور چشمگیری افزایش داده و همزمان فشارهای سیاسی و اقتصادی سنگینی بر رژیمهای مرتجع سعودی و اماراتی و حامیان استکباریشان وارد آورده است.
این حماسه میدانی که با عملیات قهرمانانه ملت یمن رقم خورد جلوه دیگری از وحدت ساحات جبهه مقاومت را نشان داد و با تسلط بر یکی از حیاتیترین آبراههای استراتژیک پیام روشنی به جهان مخابره کرد و دنیا از این پس شاهد اتصالات راهبردی تنگه استراتژیک هرمز و نگه راهبردی باب المندب خواهد بود. این تحول سیاسی-نظامی در کنار انسداد هوشمندانه تنگه هرمز معادلات حمل و نقل دریایی و انرژی منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار داده و نشان داده که اراده ملتهای آزاده در برابر تجاوزات استکبار و ائتلاف مرتجع و پروژههای سلطهطلبانه صهیونیستها شکستناپذیر است و رسانههای وابسته به جبهه استکبار نیز ناگزیر به اعتراف به این شکست مفتضحانه دشمن و پیروزی برنامهریزیشده انصارالله یمن شدهاند، پیروزیای که معجزه مقاومت نام گرفته و نشان از نصرت الهی و اراده پولادین مجاهدان یمنی دارد. این پیروزی بزرگ، شکستن محاصره طولانی مدت یمن، راهبرد دیگری در جلو چشم ملتها قرارداد که با ایستادگی میتوان حصارها را شکست و اراده ملتها بر فناوریهای مدرن غلبه خواهد کرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن بزرگداشت و تبریک این نصر و فتح عظیم به ملت قهرمان یمن، رهبران انصارالله و همه نیروهای محور مقاومت از ملت بصیر، آگاه و مقاوم ایران اسلامی دعوت میکند در تداوم و استمرار اجتماعات شبانه سراسری، این پیروزیهای شکوهمند را امشب در یکصد و نود و ششمین موج حضور در میادین سراسر کشور جشن بگیرند و با یادآوری ایستادگی و مقاومت حماسی مردم یمن همبستگی خود را با جبهه مقاومت و آرمانهای آزادیخواهانه امت اسلامی به نمایش بگذارند.