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با هدف تقویت همگرایی منطقهای واشتراک وحدت ظرفیتهای سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان طرح رسانهای «ایران شرق» آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،مدیر کل صدا و سیمای کرمان گفت: در راستای سیاست های رسانه ملی برای تقویت پیوندهای منطقه ای، طرح «ایران شرق» با هدف بازنمایی مشترکات فرهنگی و ظرفیت های اقتصادی جنوب و شرق کشور کلید خورد.
آقای عماد محمدی افزود: این طرح که با نگاهی فرامنطقه ای تدوین شده به معرفی هوشمندانه ظرفیت های مشترک میان سه استان کرمان، هرمزگان و سیستانوبلوچستان اختصاص دارد که این ابتکار رسانه ای تحت عنوان «ایرانشرق» پیگیری میشود تا با تمرکز ویژه بر جنوب و شرق استان کرمان و پیوند آن با استان های همجوار بستری برای تبادلات فرهنگی و اقتصادی فراهم آورد.
وی بیان کرد: «ایران شرق» صرفاً یک برنامه روتین نیست، بلکه تلاشی برای پرداختن به وجوه مغفول مانده در نخبگان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این پهنه جغرافیایی است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان تصریح کرد: بنا داریم در این برنامه به تمامی ابعاد ظرفیت های سرمایه گذاری و فرصت های توسعه که در این سه استان پهناور وجود دارد توجهی ویژه و کارشناسانه شود.
محمدی، با تأکید بر همبستگی عمیق فرهنگی در این منطقه افزود: اشتراکات فرهنگی میان کرمان، هرمزگان و سیستانوبلوچستان آنچنان عمیق و ریشه دار است که می تواند محوراصلی تولیدات ما باشد.
وی گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که صدای واقعی پیشرفت و وحدت در این مناطق را به گوش مخاطبان ملی برسانیم و از دل این همگرایی، افقهای نوینی را برای توسعه پایدار ترسیم نماییم.
مدیر کل صدا و سیما مرکز کرمان با تاکید بر اینکه این برنامه با استقبال مخاطبان مواجه شده است، گفت: جمعه های هر هفته شبکه کرمان میزبان این برنامه است و در هفته پیش رو نیز شاهد پخش قسمت جدیدی از آن خواهیم بود تا مسیر شناساندن بیش از پیش توانمندی های این دیار هموارتر شود.
وی تصریح کرد: اولویت ما ایجاد یک شبکه رسانه ای منسجم و قدرتمند است که بتواند با بهرهگیری از توان نخبگان و مشارکت مسئولان تصویر واقعی و مقتدر از این منطقه را در رسانه ملی به نمایش بگذارد.