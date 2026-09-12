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نخستین جشنواره ملی سیب سمیرم با هدف برندسازی و تقویت زیرساختهای کشاورزی و گردشگری این منطقه به میزبانی این شهرستان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمیرم گفت: این رویداد با تمرکز برجذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات و معرفی ظرفیتهای گردشگری از جمله گردشگری طبیعی، کشاورزی و بوم گردی، نقش مهمی در توسعه زنجیره ارزش و اقتصاد منطقه ایفا خواهد کرد.
سعید سلیمانیان افزود: در این جشنواره، دو میز تخصصی تجاری و گردشگری با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی راهاندازی خواهد شد که میز تجاری با برگزاری دو پنل تخصصی، بر موضوعاتی از جمله مسائل اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی تمرکز داد و میز گردشگری با ارائه و رونمایی از سند ۱۴۱۴، به بررسی ظرفیتهای گردشگری ازجمله گردشگری کشاورزی، طبیعتگردی، بومگردی، صنایعدستی و اماکن زیارتی خواهد پرداخت.
سلیمانیان گفت: از دیگر برنامههای برجسته این رویداد، رونمایی از نشان و تمبر سیب شهرستان سمیرم و همچنین رونمایی از تمثال چهرههای برجسته علمی، فرهنگی و هنری شهرستان، ازجمله حکیم جهانگیرخان قشقایی و حبیبالله فضائلی است، همچنین از طرح های توسعهای از جمله رونمایی از اسب درهشوری و معرفی طرح سرمایه گذاری مجموعه گردشگری چاپار در روز نخست رونمایی خواهد شد.
سلیمانیان با بیان اینکه مرحله نخست طرح ۳۵ هکتاری «گلمک» شامل بخش های سردخانه، خط سورتینگ و تولید کنسانتره به بهره برداری می رسد،گفت: این طرح نقش مهمی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی شهرستان ایفا خواهد کرد.
وی افزود: افتتاح نمایشگاه رسمی با بیش از ۱۰۰ غرفه در مجموعه نمونه گردشگری «بابازرنگ» شهر کمه از دیگر برنامه های این جشنواره است که تا سه روز پذیرای مردم و گردشگران خواهد بود، علاوه بر آن نشستها و کارگاههای تخصصی با حضور استادان و پژوهشگران، با محوریت مدیریت باغ، ارتقای بهرهوری و توسعه صنایع تبدیلی برگزار میشود.
سلیمانیان تأکید کرد: همزمان با برگزاری این رویداد، برنامه ویژه ایران جان، سمیرم اصفهان با همکاری صداوسیمای مرکز اصفهان، پنج روز از شبکههای سراسری و استانی پخش خواهد شد تا ظرفیتهای بینظیر شهرستان در سطح ملی معرفی شود.
نخستین جشنواره ملی و نمایشگاه تخصصی سیب از ۲۴ تا ۲۷ شهریور ماه در شهرستان سمیرم برگزار می شود.
مهمترین بخش اقتصادی فعال سمیرم صنعت کشاورزی و باغداری است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی این شهر دارد. مهمترین محصول کشاورزی و باغی این شهر، سیب درختی است.
این شهرستان با اشتغال ۹۰ درصدی مردم در بخش کشاورزی، دارای ۱۸ هزار هکتار باغ، ۱۵ هزارهکتار زمین زراعی، ۴۵۵ هزارهکتار عرصه ملی و ۳۳۰ هزار هکتار مرتع و جنگل طبیعی است و سالانه بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن انواع سیب در این منطقه تولیدو بخش زیادی از آن به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر میشود.