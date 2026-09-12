معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی از همه استادان، دانشجویان و هنرمندان دعوت کرد تا با الهام از بیانات نورانی امام شهید در مسیر اعتلای هنر سینمای ایران گام بردارند و این دریچه ارزشمند را به روی معارف والای انسانی و اسلامی بگشایند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما دکتر سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با گرامیداشت روز ملی سینما به مناسبت این روز در پیامی خطاب به هنرمندان و قشر دانشگاهی در حوزه هنر عنوان کرد: روز ملی سینما، یادآور ظرفیت عظیم و تأثیرگذار این هنر والا در تعالی فرهنگی و پیشرفت کشور است. این روز، فرصتی مغتنم برای تأمل در جایگاه رفیع سینما به مثابه «یک هنر برتر؛ یک روایتگر کاملاً مسلط و یک هنر پیچیده و پیشرفته و متعالی» است؛ هنری که به تعبیر امام شهید، «عطیه‌ای الهی» و گوهر گرانبهایی است که ارزش آن فراتر از جذب مخاطب به موهبت و کرامت الهی آن بازمی‌گردد.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، علاوه بر گرامیداشت این روز و تبریک به همه استادان، دانشجویان، پژوهشگران و هنرمندان این حوزه بر محور‌های اساسی زیر در ترسیم افق پیش روی سینمای کشور، مبتنی بر نگاه امام شهید تأکید کرده است:

۱- سینما، کلید پیشرفت: بیانات گهربار امام شهید، سینما را نه یک سرگرمی که ابزاری راهبردی برای تعالی جامعه معرفی می‌کند. ایشان با صراحت تمام فرمودند: «امروز کلید پیشرفت این کشور به میزان زیادی دست شما سینماگران است». این نگاه، سینما را در تراز مسائل کلان ملی و به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور قرار می‌دهد که وظیفه خطیر تولید محتوای فاخر و اثرگذار را بر عهده دارد.

۲- تعهد و مسئولیت اجتماعی هنرمند: هنرمند سینما، پیش از آنکه یک هنرمند باشد، یک انسان است و انسان که نمی‌تواند مسئول نباشد. این مسئولیت هم در قبال «فرم و قالب» اثر هنری است که باید در تراز والای هنر متعهد باشد و هم در قبال «مضمون» که باید پاسدار ارزش‌های انسانی، دینی و ملی باشد. هنرمند متعهد با شناخت نقش خود و ایفای آن به قهرمان داستان حقیقی زندگی تبدیل می‌شود.

۳- سینمای معناگرا و هویت‌ساز: سینمای ایران باید به دنبال معنایی شیواتر و عمیقتر از احساس فداکاری و ایثارباشد و با روایت درست از حماسه‌هایی مانند دفاع مقدس به تابلوی پرشکوهی از هویت و افتخارات ملی تبدیل شود. این هنر می‌تواند نسلی پیشرونده، امیدوار، پُرشوق، معتقد به خود و معتقد به ارزش‌های اسلامی و ملی را تربیت کند.

۴- ضرورت نوآوری و پرهیز از کلیشه: بر اساس رهنمود‌های ایشان، استفاده از زبانی رسا و امروزی در فیلم‌های تاریخی به جای کاربرد زبان‌های کهنه و نامأنوس، ضرورتی انکارناپذیر است تا ارتباط با مخاطب عمیقتر و مؤثرتر شود. سینماگران باید با نگاهی آینده‌نگر و مبتکرانه از کلیشه‌ها فاصله گرفته و به سراغ سوژه‌های بکر و ناگفته به ویژه در حوزه دفاع مقدس بروند.

هاشمی در پایان پیام تأکید کرد؛ معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، خود را متعهد به تحقق این آرمان‌های والا در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی می‌داند و از همه استادان، دانشجویان و هنرمندان گرانقدر دعوت می‌کند تا با الهام از این بیانات نورانی در مسیر اعتلای هنر سینمای ایران گام بردارند و این دریچه ارزشمند را به روی معارف والای انسانی و اسلامی بگشایند.