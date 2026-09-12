در مراسم بزرگداشت روز بهورز در اراک از افرادی که در خانه‌های بهداشت روستا‌یی و مناطق دور افتاده به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم بزرگداشت روز بهورز با حضور جمعی از مسئولان، کارکنان حوزه سلامت و بهورزان شبکه بهداشت و درمان در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: این مراسم به مناسبت ۱۲ شهریور روز بهورز و به پاس قدردانی از زحمات آنها در خانه‌های بهداشت در روستا‌ها و مناطق دور افتاده برگزار شده و با ارائه خدماتی، چون مراقبت‌های اولیه بهداشتی، از جمله مراقبت مادر و کودک، واکسیناسیون، بیماریابی، بیماری‌های واگیر و غیر واگیراز جمله فشار خوان، دیابت به مردم، پیگیری کیفیت آب آشامیدنی، سلامت کارگران و شاغلان در کارگاه‌ها و ارجاع بیماران به پزشکان در مراکز جامع سلامت نقش موثری در پیشگیری از بیماری‌ها دارند.

جواد جواهری افزود: به نقش بهورزان در ارتقای سلامت در جامعه اشاره کرد و افزود: بهورزان خط مقدم و سنگربانان نظام سلامت و مُدافعان هستند و نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی دارند.