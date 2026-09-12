درخشش معلمان و دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری در جشنواره کشوری پرسش مهر

درخشش معلمان و دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری در جشنواره کشوری پرسش مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در این جشنوراه دانش اموزان و فرهنگیان ۱۰ عنوان برگزیده فردی و یک عنوان برگزیده همگانی را از آن خود کردند.

خدادادی افزود: در بخش فرهنگیان روح‌الله خرم – رتبه سوم کاریکاتور (منطقه لاران)، سارا کلانتری میبدی – رتبه اول شعر (منطقه گندمان)، مائده مبینی – رتبه سوم نماپاد (شهرستان خانمیرزا)، پروین کریمی – رتبه دوم فیلم داستانی (ناحیه یک شهرکرد) را کسب کردند.

به گفته وی در بخش دانش‌آموزان امیرحسین حیدری – رتبه سوم انشای مهر (ناحیه یک شهرکرد)، زهرا کمالی – رتبه اول انشای مهر (شهرستان لردگان)، مریم رحمانی – رتبه سوم فیلم مستند (شهرستان لردگان)، ایلیا احمدوند – رتبه سوم شعر (ناحیه دو شهرکرد)، عباس جعفری – رتبه دوم خط نستعلیق (ناحیه دو شهرکرد) و مهسا خلیل‌نژاد – رتبه اول خط نستعلیق (شهرستان فلارد) را از آن خود کردند.

به گفته وی در بخش همگانی: نقاشی همگانی دبستان امید (ناحیه دو شهرکرد) خوش درخشید.