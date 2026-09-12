براساس اعلام سپرده‌گذاری مرکزی،۳۹ ناشر ۱۲ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان سود را در سومین هفته شهریور امسال از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب ۲ میلیون و ۹۰۳ هزار سهام‌دار واریز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: در هفته گذشته ۱۲ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم ۱۴ ناشر به حساب یک میلیون و ۳۴۹ هزار و ۳۴۸ سهام‌دار از طریق اطلاعات سامانه «سجام» واریز شد

در سومین هفته شهریور امسال، ۳۳ شرکت، شامل «سیمان خزر، دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی نوری، تامین سرمایه کیمیا، سیمان خاش، سیمان آبیک، تولیدی وخدمات صنایع نسوزتوکا، بهمن دیزل، خدمات دریایی وکشتیرانی خط دریابندر، فولادسیرجان ایرانیان، معدنکاران‌نسوز، کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز، پالایش نفت اصفهان، نورایستاپلاستیک، هوشمند گستر هوتن پارس، لیزینگ اقتصادنوین، پتروشیمی فارابی، بیمه زندگی خاورمیانه، لیزینگ رایان سایپا، پتروشیمی مارون، فولادمبارکه اصفهان، بیمه ملت، سرمایه‌گذاری سلیم، بیمه‌زندگی‌مفید، خدمات دریایی تایدواترخاورمیانه، قنداصفهان، بیمه هوشمندفردا، بیمه آسیا، صنعت غذایی کورش، سبحان دارو، توسعه معدنی و صنعتی صبانورو مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد» سود جاری ۲ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۶۵۰ سهام‌دار را که شامل ۱۲ هزار و ۱۶۹ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان می‌شود، با سجام به حساب بانکی آنها واریز کردند.

در این بازه زمانی، ۶ ناشر «الکتریک خودرو شرق، سرمایه‌گذاری پارس آریان، سنگ آهن گهرزمین، دشت مرغاب، تجارت الکترونیک پارسیان کیش و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی» سود سنواتی ۱۰۳ هزار و ۳۵۲ سهام‌دار را که شامل ۱۱۶ میلیارد و ۳۳۸ میلیون تومان می‌شود، از طریق سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.

سامانه «سجام» (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایند‌های حضور در بازار سرمایه را برای تمامی فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است.

هر فرد تنها یک‌بار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، می‌تواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سود‌های جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذی‌نفعان بازار سرمایه، مشاهده دارایی‌ها، دریافت گواهی سهام، فهرست مجامع، و سایر خدمات الکترونیک» بهره‌مند شود.

برای ثبت‌نام یا احراز هویت در این سامانه، کافی است به نشانی www.sejam.ir مراجعه کنید.

مزایای «سجام» تنها به دریافت سود محدود نمی‌شود. با ثبت‌نام در این سامانه، دیگر هیچ نهاد مالی در بازار سرمایه نیازی به دریافت دوباره اطلاعات شما نخواهد داشت. همه‌چیز یکپارچه، سریع و با امنیت کامل در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد.

سهام‌داران می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه به نشانی dara.csdiran.ir و ورود به بخش «گزارش‌ها – سود‌های پرداخت‌شده»، جزئیات سود‌های واریزی شرکت‌هایی که در آنها سهام دارند را مشاهده کنند. این امکان، شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات مالی را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند.

بر اساس اعلام سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از جمله دلایل دریافت نکردن سود سهام و مطالبات ناشران توسط سهام‌داران بازار سرمایه می‌توان به ۶ مورد «درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی» در سامانه سجام اشاره کرد.

بر این اساس این گونه سهام‌داران می‌بایست با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» نسبت به تغییر و ویرایش شماره حساب بانکی خود اقدام کنند تا سود سهام و مطالبات سنواتی ناشران بورسی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند برای آنها از طریق سجام واریز شود.