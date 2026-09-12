به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز ۲۱ شهریورماه، انواع محصولات فولادی شامل میلگرد، میلگرد کلاف، میلگرد آلیاژی، شمش بلوم، تیرآهن و ناودانی در تالار صنعتی و حراج باز بورس کالا در دسترس خریداران قرار گرفت.

در این عرضه، ۱۲۵ تن میلگرد با قیمت پایه ۸۵۴ هزار و ۱۰۶ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شد.

همچنین ۲ هزار تن میلگرد کلاف آلیاژی با قیمت پایه ۹۷۴ هزار و ۴۲۵ ریال و ۱۱ هزار و ۸۴ تن میلگرد کلاف با قیمت پایه ۸۸۶ هزار و ۱۴۰ ریال در تالار صنعتی بورس کالا عرضه شد.

براساس این اطلاعیه، ۲ هزار و ۲۰۰ تن میلگرد ساده صنعتی نیز با قیمت پایه ۲ هزار و ۲۰۰ ریال، همچنین ۱۴ هزار و ۷۰۰ تن میلگرد آلیاژی با قیمت پایه ۹۱۸ هزار و ۴۰۰ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.

در بخش محصولات نیمه‌نهایی فولادی، ۳۶ هزار و ۷۵۰ تن شمش بلوم با قیمت پایه ۷۸۷ هزار و ۹۶۳ ریال عرضه شد که بیشترین حجم عرضه این روز را به خود اختصاص داد.

علاوه بر این، ۳ هزار و ۱۹۹ تن تیرآهن با قیمت پایه ۹۶۰ هزار و ۵۴۳ ریال و ۱۱۵ تن ناودانی با قیمت پایه یک میلیون و ۱۲۵ هزار ریال در تالار صنعتی بورس کالا عرضه شد.

در مجموع، عرضه‌های فولادی روز شنبه ۲۱ شهریور به بیش از ۷۰ هزار تن رسید و ترکیب آن نشان می‌دهد بخش عمده حجم عرضه به شمش بلوم، میلگرد آلیاژی و میلگرد کلاف اختصاص دارد؛ میزان تقاضا و قیمت نهایی این محصولات در جریان معاملات، تصویری از وضعیت بازار مقاطع فولادی و مواد اولیه زنجیره فولاد ارائه کرد.